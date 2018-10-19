Голос приме не помеха Новая кинонеделя в очередной раз оказалась богата премьерами

На большие экраны выходят музыкальная комедия «Примадонна» с Мэрил Стрип, аниме «Ученик чудовища», ужасы «Хеллоуин», драма «Дикая жизнь», боевик с Ван Даммом «Лукас», триллер «Галвестон» и казахская криминальная драма «Шестой пост».

«Примадонна» (16+)

Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала петь на сцене. Вот только слухом и голосом природа ее не наделила. Но разве отсутствие таланта – это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к исполнению мечты? А звание самой никудышной певицы на свете далеко не всем может испортить настроение.

В главных ролях в этом легком, авантюрном и приятном во всех отношениях фильме снялись Мэрил Стрип и Хью Грант.

«Ученик чудовища» (12+)

Киюта, потерявшийся в Токио мальчик, проникает в альтернативную вселенную, где его растит человек-медведь по имени Куматэцу. Он долгое время обучает мальчика боевым искусствам. В итоге Киюта становится участником катаклизма, охватившего оба мира.

«Хэллоуин» (18+)

Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно. Майкл Майерс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернется домой, чтобы снова убивать.

Сколько было продолжений, перезапусков и реинкарнаций франшизы о маньяке в белой маске – не счесть. На этот раз создатели решили быть ближе к корням и позвали Джейми ли Кертис – актрису, сыгравшую первую и самую удачливую жертву Майкла Майерса.

«Галвестон» (18+)

История о бывшем приспешнике мафиози Рое Кэди, который имел неосторожность перейти дорогу своему влиятельному боссу. Став мишенью наемных убийц, Кэди пускается в бега и по стечению обстоятельств берет ответственность за жизнь еще и своей неожиданной спутницы – совсем молоденькой проститутки.

«Дикая жизнь» (16+)

История семьи глазами сына-подростка. Мир рушится, уходя из-под ног, родители не могут быть вместе. Каждый старается найти выход из положения по-своему.

«Лукас» (18+)

На что ты готов ради дочери? Герою придется ответить на этот вопрос, столкнувшись лицом к лицу с полицией, мафией, Интерполом.

Постаревший Жан Клод Ван Дамм показывает, что в его пороховницах все еще порох, а не песок.

«Шестой пост» (16+)

Трагедия, которую пережили главные герои Ерлан и Даурен, не только разрушила старую дружбу, но и развела их по разные стороны решетки. На фоне конфликта между бывшими друзьями, а теперь солдатом и заключенным вспыхивают события, которые заставят их сделать нелегкий выбор. Этот выбор изменит историю страны и отношение к истинному героизму.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Казахстане в 2010 году, когда 21 заключенный совершили побег из колонии строгого режима в Актау.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ