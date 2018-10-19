Приезжайте к нам снимать кино Кинокомиссия Приморья приняла участие в кинофоруме 2018 LINK OF CINE-ASIA в Пусане, где представила возможности съемок кино в нашем регионе.

Как сообщила пресс-служба кинокомиссии, Владивосток и Приморье были представлены как логистически удобные и финансово выгодные места для съемок азиатских кинопроектов. В краевой центр налажены регулярные авиамаршруты из Сеула, Пусана, Токио, Пекина, Гонконга, Бангкока и других крупных городов АТР. Производственный бюджет фильма, снимаемого во Владивостоке, по сравнению со странами Европы для азиатов будет на 60 процентов меньше. С 18 странами свободный порт Владивосток имеет упрощенный визовый режим, съемочные группы из этих государств могут приезжать в Приморье для отбора натуры и мест для съемок до 8 дней, оформив визу через Интернет.

Гости кинофестиваля «Меридианы Тихого» не раз подчеркивали, что у региона огромный потенциал в плане работы с азиатскими кинокомпаниями.

На презентации Владивостока и Приморья в Пусане присутствовали кинематографисты из стран Азии, представители корейских, японских и китайских кинокомпаний, ведущие азиатские продюсеры, а также представители гильдии локейшн-менеджеров Америки, в том числе Билл Боулинг, принимавший участие в создании блокбастеров «Спасти рядового Райана», «Враг государства», «Невидимка».

В рамках кинофорума в Пусане прошла ассамблея Международной ассоциации азиатских кинокомиссий. В этом году в ее совет директоров был избран руководитель кинокомиссии Приморского края Дмитрий Шевцов, что открывает возможности более тесного сотрудничества с кинематографистами стран Азии и развития киноиндустрии на Дальнем Востоке России.

Автор: Отдел новостей «В»