45 томов записок
Очередной – 45-й – том записок Общества изучения Амурского края вышел в свет.
В декабре 2018 года этому старейшему периодическому научному изданию Дальнего Востока исполняется 130 лет. С 1888 года выпусками «Записок» были охвачены практически все отрасли знаний: география и этнография, археология и история, геология и биология, гидрография и статистика.
45-й том «Записок ОИАК» включает в себя биографические статьи о краеведах, результаты исследовательской и поисковой деятельности, информационные сообщения, отчеты о работе, охватывающие широкий круг вопросов, связанных с Приморьем.
Торжественное заседание Общества изучения Амурского края, посвященное этому событию, состоится 24 октября в 17 часов в читальном зале ОИАК (ул. Петра Великого, 4). Вход свободный.
Автор: Отдел новостей «В»