45 томов записок Очередной – 45-й – том записок Общества изучения Амурского края вышел в свет.

В декабре 2018 года этому старейшему периодическому научному изданию Дальнего Востока исполняется 130 лет. С 1888 года выпусками «Записок» были охвачены практически все отрасли знаний: география и этнография, археология и история, геология и биология, гидрография и статистика.

45-й том «Записок ОИАК» включает в себя биографические статьи о краеведах, результаты исследовательской и поисковой деятельности, информационные сообщения, отчеты о работе, охватывающие широкий круг вопросов, связанных с Приморьем.

Торжественное заседание Общества изучения Амурского края, посвященное этому событию, состоится 24 октября в 17 часов в читальном зале ОИАК (ул. Петра Великого, 4). Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»