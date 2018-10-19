«Аэрофлоту» добавили на льготные билеты Появившееся на днях известие о том, что компания «Аэрофлот» прекратила продажу льготных билетов по субсидированным направлениям, вызвало настоящий шок у жителей Дальнего Востока.

И вот пришло новое известие. Как сообщила пресс-служба края, «Аэрофлот» снова откроет продажу льготных билетов в Приморье до конца года. Об этом было заявлено на совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

По данным агентства экономической информации «РБК», отмену продаж льготных билетов авиакомпания аргументировала тем, что полностью освоила выделенные из госбюджета средства на выплату субсидий. А не так давно тот же перевозчик заявил о частичной передаче субсидированных рейсов своей дочерней компании «Россия».

Однако на совещании, где присутствовал и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, было отмечено: выполняемые дважды в день полеты «Аэрофлота» по маршруту Москва – Владивосток и обратно крайне востребованы не только у приморцев, но и у гостей края.

– Безусловно, для нас очень важно сохранить эти рейсы, если мы говорим о Приморье как о центре развития Дальнего Востока, – сказал Олег Кожемяко.

Также он предложил увеличить срок действия субсидированных тарифов.

В ответ заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» Вадим Зингман сказал, что авиакомпания сохранит два ежедневных рейса из Владивостока. Данное решение принято с учетом значимости и перспектив развития Приморского края.

Также решено сохранить без изменений стоимость билетов по «плоским» тарифам, которые уже существуют у компании и позволяют летать в Москву и обратно в среднем за 25 тысяч рублей. Так вот, эти цены такими и останутся, заверил Вадим Зингман. Министерство транспорта РФ в ближайшее время планирует направить «Аэрофлоту» дополнительные 300 миллионов рублей на реализацию программы субсидирования билетов до конца года.

Данных средств хватит, чтобы полностью решить проблему дефицита билетов в этом году.

Как уже писал «В», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном субсидировании пассажирских авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении.

Автор: Отдел новостей «В »