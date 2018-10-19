Лидеров туриндустрии выберут в Приморье
В Приморье стартовал ежегодный конкурс «Лидеры туриндустрии». В этом году организаторы предусмотрели для участников конкурса девять номинаций. Подать заявку можно до 1 ноября, сообщили в пресс-службе региона.
Основная цель конкурса – развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, отметили в краевом департаменте туризма. К участию приглашаются не только туркомпании, но и весь гостеприимный комплекс региона: особо охраняемые природные территории, предприятия питания, туристские базы, гостиницы, расположенные в крае, образовательные учреждения, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для сферы туризма и гостеприимства, студенты этих вузов, а также средства массовой информации.
В этом году предусмотрено девять номинаций:
– «За высокие достижения в сфере въездного туризма в Приморском крае»;
– «За высокие достижения в сфере внутреннего туризма в Приморском крае»;
– «Лучшая выпускная квалификационная работа в сфере туризма и гостеприимства»;
– «Лучшее средство размещения гостиничного и негостиничного типа»;
– «Лучшее предприятие питания»;
– «Лучший реализованный проект по развитию инфраструктуры туризма и гостеприимства»;
– «Студенческий проект в сфере туризма»;
– «За развитие познавательного и экологического туризма на территории особо охраняемой природной территории»;
– «Продвижение регионального туристского продукта в средствах массовой информации».
Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса состоятся 11 декабря.
Автор: Отдел новостей «В »