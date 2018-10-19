Край завлекает едой Агентство «ТурСтат» опубликовало рейтинг регионов России, привлекательных для гастрономического туризма. В перечень вошел и Приморский край.

Как сообщает пресс-служба региона со ссылкой на сайт агентства, в основу представленного рейтинга легли результаты анализа популярности гастрономических фестивалей и праздников в России в 2018 году. В топ-3 попали Московская область, Республика Татарстан и Приморье.

В Приморье самыми рейтинговыми стали гастрономические фестивали «Держи краба!», «ТайгаФест», «На гребне!» и «Мы – за навагу!». Отметим, данные фестивали входят в годовой календарь событий дальневосточной кухни, а также в региональный календарь событий, включающий в себя около 300 различных праздников, которые проходят в течение года по всему Приморью.

Напомним, что фестиваль «Держи краба!» впервые состоялся в Приморье в 2016 году. На сегодняшний день это один из самых ярких, брендовых фестивалей края. Традиционно мероприятие вызывает большой интерес не только у жителей региона, но и у туристов. На протяжении нескольких недель гости могут попробовать блюда из камчатского краба по приемлемой цене. Этот фестиваль, по версии «ТурСтата», также вошел в топ-10 лучших гастрономических фестивалей и праздников сентября 2018 года.

Главная задача «Фестиваля тайги», который проходит в сентябре, – раскрыть уникальность Уссурийской тайги, заставить людей задуматься о взаимоотношениях человека и природы и проявить ответственное отношение к лесным ресурсам. Гастрономический блок мероприятия предлагает гостям огромный выбор блюд и угощений, приготовленных как профессионалами, так и любителями. Например, в сет входит сянце (закуска из изюбрятины, зажаренной с бочковыми огурцами), паштет из оленины с ржаными хлебцами и кедровыми орехами, рагу из изюбрятины с белыми грибами и папоротником, чай «таежный сбор» и джем из кишмиша. В рамках фестиваля в крае также проходят лекции, конкурсы и выставки.

Фестиваль «На гребне!» впервые прошел в этом году и охватил десятки ресторанов во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. Фестиваль посвящен одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов – приморскому гребешку, настоящей жемчужине Японского моря. Все рестораны-участники сервируют его прямо из аквариума по специальной цене.

Фестиваль зимней рыбы «Мы – за навагу!» проходит на разных площадках края, гостям подают культовое блюдо дальневосточной кухни – жареную навагу. Гастрономический фестиваль зимней рыбы с навагой в роли «хедлайнера» проходил в Приморье впервые в этом году и стал частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Организаторы фестиваля обещают, что праздновать «вкусное» событие отныне можно будет два раза в год: в конце февраля – прощаться с зимой, поедая навагу, и в начале декабря – наслаждаться первым уловом корюшки. По словам организаторов, еще несколько лет назад жареная навага и корюшка были блюдами, которые приморцы готовили только дома, а туристам эти радости были и вовсе не доступны. Но с развитием гастрономического движения дальневосточной кухни шеф-повара стали внимательно относиться к локальным продуктам и рецептам домашней кулинарии.

По словам директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, бренд дальневосточной кухни постепенно становится более узнаваемым и уже является мотивацией для многих российских и иностранных туристов посетить Приморье и другие регионы Дальнего Востока. По его словам, гастрономические фестивали, отражающие особенности местной кухни, способствуют увеличению туристического потока в регион.

Отметим, что прирост турпотока в регион по итогам первых 9 месяцев составил 25 %. С января по сентябрь 2018 года наш край посетили свыше 620 тысяч зарубежных гостей, из них около 530 тысяч – с туристскими целями. В департаменте туризма Приморья уточнили, что традиционно большинство прибывших – это жители азиатских государств, расположенных в непосредственной близости от Владивостока. В частности, в регионе побывали 353 тысячи граждан Китая, 312 из них – туристы. Также край принял более 175 тысяч путешественников из Республики Корея, почти 172 тысячи прибыли с туристскими целями. Показатель увеличился почти в два с половиной раза. Продолжил расти и турпоток из Японии в Приморье. С начала этого года с регионом познакомились около 17,5 тысячи японцев, почти 17 из них прибыли непосредственно для путешествий по краю. Прирост составил 13 %.

Автор: Отдел новостей «В»