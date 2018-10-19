Асфальтобетон проверили на соответствие ГОСТу Комплексный ремонт дорог и тротуаров по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» завершился на десяти улицах Владивостока. Еще один объект на улице Прапорщика Комарова отремонтируют до конца октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Благоустроенные тротуары, новые остановочные павильоны и бордюры, качественное покрытие проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона, новые дорожные знаки и разметка появились на улицах Бестужева, Светланской, Прапорщика Комарова, Адмирала Кузнецова, Карьерной, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Русской, Спортивной и Порт-Артурской, уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

«В рамках проекта уже отремонтировано 12 километров дорог, заасфальтировано более 130 тысяч квадратных метров дорог и более 20 тысяч квадратных метров тротуаров, отремонтировано 8 лестниц и 5 подпорных стен, демонтировано более 2600 метров трамвайных путей, установлено около 30 тысяч бортовых камней и 12 новых остановочных павильонов, заменено более 600 люков и решеток инженерных сетей», – отчитались в управлении дорог и благоустройства.

Продолжаются работы еще на одном объекте – на участке от Уборевича, 30/37 до Прапорщика Комарова, 52. Ремонт этого проезда ведется за счет экономии денежных средств, образовавшейся от прошедших ранее аукционов на ремонт городских улиц. Работы планируется завершить до конца октября. Подрядная организация ООО «Строй Сити» устанавливает бордюры и готовит щебеночное основание дороги.

На протяжении всего строительного сезона специалисты вели контроль качества выполнения работ. Испытания асфальтобетонного покрытия, уложенного на улицах Владивостока по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», показали: щебеночно-мастичный асфальтобетон по испытанным физико-механическим показателям соответствует требованиям ГОСТа. Об этом говорится в заключении ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства». Однако специалистам предстоит провести итоговую комиссионную приемку работ на всех объектах.

Напомним, что на реализацию поставленных задач – обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения во Владивостоке, приведение дорожной сети города в нормативное состояние и, как следствие, устранение перегрузки отдельных участков дорог – из федерального, краевого и муниципального бюджетов в этом году направили 460 миллионов рублей.

Автор: Отдел новостей «В»