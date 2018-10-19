Виадук на Патрокле будет восстановлен за счет компании – виновницы ДТП Компания «Трансстроймеханизация» возместит ущерб, нанесенный городскому имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия на объездной трассе Седанка – Патрокл.

Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока составляют акт об аварийной ситуации и считают сумму нанесенного ущерба, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Порядок возмещения ущерба и сроки восстановления надземного пешеходного перехода в районе улицы Басаргина будут определены в ходе переговоров с представителями компании «Трансстроймеханизация», которой принадлежит транспортное средство, ставшее причиной происшествия», – сообщил и. о. начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.

Как уже писал «В», 16 октября грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка – Патрокл, в районе улицы Басаргина задел конструкцию надземного пешеходного перехода. По словам специалистов, произошло самопроизвольное открытие кузова, в результате чего железобетонная балка виадука упала на проезжую часть. Силами МЧС, муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а также компании «Трансстроймеханизация» 40-метровая конструкция была убрана с проезжей части, движение автотранспорта открыли.

Автор: Отдел новостей «В»