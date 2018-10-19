Депутаты обсудили будущее городских котельных На недавнем заседании комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока депутаты обсудили традиционный для этого времени года вопрос – готовность города к зиме.

О состоянии городского топливно-энергетического комплекса, в частности, о работе муниципального унитарного предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) доложил его директор Владимир Латышев. ВПЭС, как известно, отвечает за техническое состояние электро- и теплосетей. Кроме того, в его состав входят 70 котельных, которые отапливают преимущественно пригород и островные территории.

Владимир Латышев сообщил, что работы по подготовке котельных и сетей теплоснабжения к отопительному сезону в соответствии с планом-графиком работ уже выполнены. На 45 дней создан запас топлива, который в дальнейшем будет пополняться.

Обсуждая с депутатами подготовку города к зиме, директор ВПЭС выделил наиболее острые проблемы, которые стоят перед предприятием.

Первая из них – это убыточное содержание котельного комплекса. Тариф на теплоноситель, который установлен для территорий, обслуживаемых котельными ВПЭС, ниже экономически обоснованного. Из-за чего убыток предприятия – 300 млн рублей в год.

Можно было бы, конечно, поднять тариф на 16 %, сделав его экономически обоснованным. И если жители этого повышения не заметят (разницу покроют субсидии), то для юридических лиц оно станет ощутимым. Юрлица, работающие в пригороде, – это преимущественно предприятия розничной торговли. Они будут компенсировать свои возросшие убытки, вложив их в стоимость товаров. То есть так или иначе, но рост тарифов все равно скажется на кошельках горожан. Кроме того, этот шаг недопустим с точки зрения предельного роста тарифов, установленного законодательством (в нашем регионе он не должен превышать 4,4 %).

С точки зрения руководства ВПЭС, наиболее оптимальное решение – это передача котельного комплекса ВПЭС краевому предприятию «Примтеплоэнерго», которое получает из регионального бюджета субсидию для покрытия убытков от применения заниженных тарифов.

– ВПЭС – это муниципальное предприятие, обеспечивающее электроснабжение и теплоснабжение города. Как и у большинства муниципальных организаций, тарифы на услуги ВПЭС не являются экономически обоснованными, из-за чего предприятие несет убытки. Как следствие – муниципалам не хватает средств на ремонт и замену изношенных теплосетей, в результате увеличивается количество порывов на теплотрассах, что вызывает нарекание жителей в адрес городских служб. В связи с этим предлагается передать весь котельный комплекс ВПЭС в аренду КГУП «Примтеплоэнерго», чтобы объекты теплоснабжения были в ведении этого специализированного предприятия, – прокомментировала ситуацию председатель комитета Наталья Войновская. – Тем более что вопрос этот уже рассматривался ранее. КГУ «Примтеплоэнерго» не против такого исхода. И мы, городские депутаты, постараемся ускорить решение вопроса, обратившись в ЗС ПК.

Другая проблема, озвученная Владимиром Латышевым, – удорожание топлива. «Роснефть», выбранная единственным поставщиком топлива в Приморском крае, в силу корпоративной политики не работает по предоплате.

– Необходимо, чтобы муниципальное предприятие имело возможность покупать топливо с рассрочкой платежа на 90 суток. Это связано с существующим порядком, когда ВПЭС сначала оказывает услугу населению и только потом, получив плату за предоставленную услугу, может расплатиться за топливо с поставщиками. Нет у ВПЭС собственных денег в объеме, достаточном, чтобы закупать топливо. ВПЭС обеспечивает стратегически важную функцию жизнеобеспечения в городе, и, конечно, у такого предприятия, на мой взгляд, должны быть особые условия, в том числе по закупке топлива, – отметила Наталья Войновская.

В ходе обсуждения Владимир Латышев ответил на вопросы заместителя председателя думы Геннадия Куликова, председателя комитета по городскому хозяйству Натальи Войновской, депутата Виктора Федорова о состоянии сетей теплоснабжения, решении вопросов благоустройства по завершении земляных работ при ремонте и замене теплотрасс, использовании новых технологий.

По итогам обсуждения комитет принял решение обратиться в администрацию Приморья с просьбой решить вопрос о передаче в аренду КГУП «Примтеплоэнерго» 70 котельных ВПЭС и об изменении порядка оплаты топлива поставщикам.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО