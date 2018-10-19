Кнопкам «ЭРА-ГЛОНАСС» дали две недели на размышление Минпромторг России в течение двух недель проработает вопрос об отмене обязательной установки кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили, ввозимые в Приморский край из-за рубежа, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Такое поручение дано ведомству по итогам выступления врио губернатора Приморья Олега Кожемяко на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в среду, 17 октября.

Олег Кожемяко отметил, что необходимость оснащения ввозимых иномарок системой «ЭРА-ГЛОНАСС» – острый вопрос для большинства автомобилистов края. Подержанные иностранные машины приобретают в основном люди с невысоким уровнем достатка, вместе с тем стоимость установки кнопки более 30 тысяч рублей. А в связи с отсутствием устойчивого сигнала связи и большим количеством пробок на дорогах система фактически не работает.

«Предлагаю внести изменения в техрегламент Таможенного союза и отменить необходимость установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на праворульные автомобили. Люди должны иметь возможность устанавливать их по желанию», – заявил глава региона.

Юрий Трутнев дал Министерству промышленности и транспорта РФ две недели на подготовку предложений.

Напомним, что согласно техническому регламенту Таможенного союза на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили, в том числе подержанные, с пробегом должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС». В Приморье нововведение повлекло заметный рост стоимости иномарок, ввозимых преимущественно из Японии.

Автор: Отдел новостей «В»