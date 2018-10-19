Ефим Звеняцкий: Приморью нужны идеи, которые объединяют людей Линия развития Приморья, которая была заложена в годы подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году, должна быть продолжена. Для этого надо забыть политические распри. Об этом заявил депутат ЗС ПК художественный руководитель Приморского театра им. Горького Ефим Звеняцкий, комментируя выступление врио губернатора Олега Кожемяко на заседании краевого парламента в минувший вторник.

Как сообщает РИА VladNews, глава региона обратился к депутатам и жителям региона с призывом «работать в режиме единой команды» для решения вопросов социального обеспечения людей старшего возраста, поддержки здравоохранения, образования, социальной сферы, развития дорожного хозяйства.

«Взаимопонимание и единение действительно чрезвычайно важны на сегодня. Саммит АТЭС создал в Приморье новые мосты, дороги, театр. Мы получили новую инфраструктуру, не особо задаваясь вопросом, что же будет дальше. А сейчас понимаем, что надо научиться продолжать эту линию развития, продолжать работу, которую начинали тогда», – считает Ефим Звеняцкий.

По его словам, в Приморье надо активнее заниматься и культурой, и здравоохранением, решать задачу роста зарплат людей, чтобы оплата соответствовала их вкладу в труд.

«Очень хочется, чтобы идея, высказанная врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко об объединении в одну команду, была поддержана всеми жителями региона», – отметил худрук театра им. Горького.

Также Ефим Звеняцкий считает, что прямые выборы мэров – это правильный шаг.

«Сейчас нам надо искать, как говорится, точки сборки. Нужны идеи, консолидирующие общество. Закон, проект которого Кожемяко внес в краевой парламент, предоставляет местным властям право самим определять способ выборов глав городов и районов. Местное самоуправление без такого выбора нельзя считать полноценным. Вот как решат люди на местах – так тому и быть. Это будет справедливо. И, считаю, принятие закона позволит снять существующее в некоторых городах и районах напряжение. Пора заканчивать распри», – приводит слова депутата РИА VladNews.

Автор: Отдел новостей «В»