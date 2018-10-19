Нарушителям антитабачного законодательства выписали штрафов на 2 миллиона рублей За 9 месяцев полицейские привлекли к ответственности свыше пяти тысяч жителей Приморья за курение в общественных местах, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Кроме того, за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака пятеро приморцев привлечены к административной ответственности.

Общая сумма штрафов, которые придется заплатить нарушителям антитабачного законодательства, составила 2,3 млн рублей.

Полицейские продолжают мероприятия по пресечению табакокурения в местах массового пребывания граждан и вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления табака.

Автор: Отдел новостей «В»