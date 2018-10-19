«Народный контроль» приглашает пожаловаться Краевой портал «Народный контроль» помогает жителям Приморья решить проблемы, связанные с ремонтом дорог, вывозом мусора, общественным транспортом, и другие бытовые вопросы.

Как сообщили в пресс-службе региона со ссылкой на краевой департамент информатизации и телекоммуникаций, всего с начала года положительно решено почти 400 поступивших обращений.

«44 % заявлений отнесены к категории «содержание и благоустройство придомовых территорий», 31 % – «автодороги населенных пунктов», 7 % – «свалки». Остальные обращения коснулись таких сфер, как торговля, общественный транспорт и другие», – уточнили в ведомстве.

Так, например, по обращению одного из пользователей портала администрация Находки взяла на контроль ситуацию с уборкой мусора на территории, примыкающей к кинотеатру «Русь». Теперь работы здесь будут проводиться регулярно.

По заявлению жителя Владивостока отремонтирован светофор на улице Русской, 46. Еще один успешный пример эффективной работы «Народного контроля» – ремонт участка дороги Камская – Снеговая во Владивостоке.

На сегодняшний день еще более 60 заявлений находятся в работе у специалистов.

Отметим, чтобы оставить жалобу, пользователям нужно зайти на сайт «Народный контроль», пройти авторизацию, оставить заявку в одной из представленных категорий с описанием проблемы, указанием ее местонахождения и приложить фото. Любой посетитель сайта «Народный контроль» может повысить значимость проблемы, поддержав ее.

Автор: Отдел новостей «В»