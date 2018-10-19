Проезд по улице Карла Жигура во Владивостоке открыт В минувшую среду, 17 октября, теплоэнергетики открыли проезд в районе ул. Карла Жигура, 34 во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе мэрии, бригада Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) завершила работы по перекладке изношенного участка на магистральной теплосети.

«На улице Карла Жигура ремонтные работы тепловых сетей ведутся не первый год, но каждый раз меняют площадки. За один сезон сделать все не получается из-за огромной протяженности участка, поэтому делают этапами, – рассказали в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса. – Только за два года поменяли 800 метров трубопровода».

Специалисты ДГК просят обратить внимание на то, что перекладка теплотрассы повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем. Планировалось, что нынешний ремонт продлится до ноября, но в компании смогли завершить все необходимые работы раньше.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, автобусы, маршруты которых проходят по улице Жигура, с сегодняшнего дня работают в обычном режиме. Речь идет о маршрутах № 54 и 54А.

Автор: Отдел новостей «В»