Собственникам зданий напомнили о штрафах за неочищенные фасады Специалисты административно-территориальных управлений (АТУ) всех пяти районов города напоминают собственникам и арендаторам зданий во Владивостоке о необходимости содержать в чистоте прилегающие территории и фасады зданий и сооружений.

Ежедневно комиссии проводят рейды по соблюдению гражданами, предприятиями и организациями правил благоустройства краевого центра, подчеркивают в пресс-службе мэрии. Собственникам и арендаторам зданий и сооружений напоминают о том, что на прилегающих территориях должны быть чистота и порядок, а фасады оперативно закрашиваться от надписей и граффити.

«На фасадах зданий не допускаются также расклейка объявлений и незаконное размещение рекламы», – напоминают в АТУ.

Так, только на прошлой неделе специалисты Фрунзенского района посетили 15 предприятий и организаций, которым напомнили об их обязанностях.

«В большинстве случаев ответственные лица уже знают о своих обязанностях и стараются сразу же убрать незаконную рекламу – афиши и бумажные объявления, закрасить или стереть граффити. Тем же, кто недобросовестно относится к своим обязанностям, напоминаем о существующих требованиях и возможных штрафах», – отметили в АТУ Фрунзенского района.

Напомним, что согласно новым правилам благоустройства Владивостока фасад и другие элементы зданий (входы, витрины, витражи, окна) должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. Витрины и окна должны быть остеклены, а металлические элементы защищены от коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Собственник здания должен следить за санитарным состоянием кровли, козырьков и фасада. Удаление самовольно размещаемых афиш, плакатов, объявлений, агитационных материалов, надписей и изображений с фасадов возлагается на собственников.

Отметим, что сотрудники АТУ города в ходе ежедневных рейдов фиксируют все проблемные участки: течи, свалки мусора, незаконные рекламные вывески и другие нарушения. Информация об этом передается ответственным лицам для дальнейшего устранения. В наведении чистоты и порядка в городе ежедневно заняты десятки единиц спецтехники – поливомоечные машины, вакуумные пылесосы, самосвалы и погрузчики, а также дорожные рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Автор: Отдел новостей «В»