Горожан приглашают на бесплатную лекцию по ландшафтному дизайну О том, как создать красивый сад своими руками и благоустроить дачный участок или прилегающую к дому территорию, расскажет в предстоящую субботу, 20 октября, известный приморский ландшафтный дизайнер Регина Ким. Организаторами бесплатного познавательного занятия выступают Союз садоводов и администрация города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Послушать лекцию и задать все интересующие вопросы приглашаются садоводы города и все желающие. Лекция пройдет на базе гостиницы «Экватор» (ул. Набережная, 20, зал «Виктория»).

Регина Ким, которая на протяжении вот уже нескольких последних лет выступает лектором на занятиях для дачников Владивостока, расскажет, как оптимально распределить на зоны свой участок: где лучше выделить место для выращивания овощей, где посадить фруктовые деревья, а где создать зону отдыха. Она также поделится опытом, какие растения стоит использовать в создании тех или иных композиций, какие будут сочетаться друг с другом, какие более неприхотливы для приморского климата и так далее.

Лекция начнется в 11 часов. Вход свободный.

Напомним, что все проводимые занятия – лекции, семинары, мастер-классы и познавательные экскурсии – являются бесплатными. Их организатором выступает Союз садоводов при поддержке администрации Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»