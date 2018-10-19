80-летие Приморья отпразднуют на главной площади города Выставка муниципальных образований, выступления творческих коллективов, мастер-классы, презентации и фуд-корт – все эти мероприятия войдут в программу празднования дня рождения Приморья.

Свое 80-летие край отметит в эту субботу, 20 октября, на центральной площади Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию администрации края.

Выставка достижений «Улицы Приморского края» откроется на площади в 11.00. Как уже писал «В», каждый из 34 городов и районов представит свою экспозицию, характеризующую территорию. Здесь же будут работать интерактивные площадки с бесплатными мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству.

В 11.15 начнется гала-концерт с участием творческих коллективов со всего Приморья.

В 15.00 на площади можно будет послушать концерт «Приморский край – край, создающий будущее» в исполнении духового оркестра из Находки. В программу включены концертные номера народов, проживающих на территории региона.

В 16.00 начнут свое выступление коллективы Приморья, имеющие статус «заслуженный», «образцовый» или «народный».

В 17.25 с концертными номерами выступят творческие коллективы из Китая и Хабаровского края.

Молодежная часть программы «Приморский край – край молодежных идей» начнется в 18.25. На сцене выступят творческие коллективы Владивостокского президентского кадетского училища, Молодежного центра Дальрыбвтуза, ВГУЭС, МГУ имени адмирала Невельского, ДВФУ.

В 19.50 начнется самая зрелищная часть праздника – фейерверк с музыкальным сопровождением.

Как уточнили в управлении культуры администрации приморской столицы, в концерте примут участие арт-студия «Аван-Сцена», которая в составе 26 человек исполнит гимн Владивостока, а также танцевальный коллектив «Стрекоза» муниципальной детской школы искусств № 5.

Автор: Отдел новостей «В»