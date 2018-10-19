Все хотят в ВДВ. Не пускает лишний вес Дефицит врачей в крае лишает армию призывников

Стартовал осенний призыв. Военный комиссар Приморского края рассказал журналистам об итогах весенней призывной кампании, а также озвучил планы Министерства обороны РФ на осеннюю.

Весенний призыв 2018 года прошел в Приморье на отлично. По словам Василия Масюка, председателя призывной комиссии, наш край занял первое место среди всех регионов Восточного военного округа по числу призванных новобранцев. Из Приморья на срочную службу отправились 1820 призывников. Из них 869 человек служат в сухопутных войсках, 128 – в ВВС, 425 – в ВМФ.

По словам Николая Тригубко, военного комиссара Приморского края, больше всего новобранцев стремились попасть в ВДВ. Однако в эти войска весной направили всего 101 человека.

– К сожалению, мы не можем направить всех в ВДВ. Большинство из тех ребят, которые стремятся туда попасть, довольно крупные и физически сильные. Однако максимальный вес солдата не должен превышать 90 килограммов, – объяснил военком.

Основная часть весенних призывников несет службу в Приморье (59 %). Еще 27 % отправились в Хабаровский край, а остальные – на Курилы.

Не обошлось в прошедшую призывную кампанию и без уклонистов. Сейчас в длительном розыске находятся более тысячи молодых людей. В Следственный комитет было передано 25 материалов. Год назад было 26, по 10 из них возбудили уголовные дела.

Медицина – наша болезнь

Весной 2018 года медкомиссии проходили 8980 человек. Из них половина была признана полностью годной к службе, еще около трех тысяч призывников годны с незначительными ограничениями. Негодными для службы в армии признали 110 человек.

По словам приморского военкома, главная болезнь – отсутствие медицинских кадров в местных медучреждениях. Этот фактор сказывается и на статистике военкоматов. В районах, где дела с медициной обстоят плохо, молодых людей, чье здоровье позволяет служить в вооруженных силах, гораздо меньше. По данным, озвученным на встрече, отстающими по медицинской части названы Тернейский, Хасанский районы и, как ни удивительно, Первомайский район Владивостока. Среди чемпионов по здоровью призывников – Кавалеровский, Лесозаводский и Ольгинский районы края, а также Фрунзенский район Владивостока.

Самые распространенные заболевания, из-за которых молодые люди получают отсрочки, это заболевания эндокринной системы, нарушения психики и проблемы в костно-мышечной системе.

Чего ждать от осени

В нынешнюю призывную кампанию Приморье должно направить в ряды Вооруженных сил России не менее 1520 человек. Из них 670 останутся в крае, 502 отправятся в Хабаровский край, 150 новобранцев уедут в Комсомольск-на-Амуре и в Читу, 114 человек будут служить на Камчатке и на Сахалине. Кроме того, 22 призывника отправят в Арзамас.

По словам военкома, 60 % осенних призывников будут нести службу в сухопутных войсках, 15 % – на флоте, в ВВС направят 5 % новобранцев, а в ВДВ и космические силы – от 2 до 4 %.

Кормят хорошо, одевают тепло

После того как все цифры были озвучены, журналистам продемонстрировали обмундирование, которое получат новобранцы. В военкомате заверили: призывников обеспечат всем необходимым.

Они получают форму, подходящую к сезону. Обувь для холодного времени года – высокие ботинки на толстой подошве. К ним в комплекте несколько пар толстых носков.

– Мы просим мам не переживать и не скупать все носки в городе! Никто не замерзнет, – призвали в военкомате.

Вместе с формой молодые люди получают гигиенический набор, в который входит все, что только может пригодиться юноше в армии: полотенце, зубная щетка и паста, расческа, щипчики для ногтей, гель для рук, крем для рук и даже гель для губ – чтобы не обветривались и не трескались!

В пункте сбора их кормят блюдами, приготовленными в кафе или ресторане, с которыми заключен договор. В походных сумках, которые призывникам выдают с собой, будет полноценный сухпаек. В комплекте, продемонстрированном журналистам, значились гуляш, рагу, гречка, паштеты, плавленый сыр, яблочное пюре, чай, кофе, сахар, сливки. И даже жевательная резинка и шоколад.

Кроме еды и гигиенических принадлежностей молодые люди получают и пластиковые карты. Это недавнее нововведение – что-то среднее между банковской картой и личным делом. Карта содержит 78 позиций: информацию о личности обладателя карты, его здоровье, опыте работы и войсках, в которых человек служит. В случае подписания контракта данные карты обновляются и пополняются.

Еще одно нововведение этого года – учитывать опыт участия в военно-патриотических клубах для выбора рода войск. Так, теперь среди членов комиссий есть и представители клубов, которые дают свою оценку призывникам.

Кроме того, недавно государство разрешило служить в Вооруженных силах РФ и тем, кто ранее был к военной службе частично негоден или уже имеет военный билет на руках. Отныне каждый, кому еще не исполнилось 27 лет, может вновь пройти медкомиссию, чтобы отдать свой долг Родине.

Кстати

Артисты театров просят освободить их от воинской службы. На пресс-конференции подняли еще одну тему – альтернативной службы. По данным, озвученным военным комиссаром Приморского края, в этот весенний призыв возможностью заменить срочный призыв альтернативной службой воспользовались шесть приморцев.

Напомним, что такой вариант срочной службы предусмотрен для молодых людей, исповедующих религию, не позволяющую им воевать, а также для тех, кто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Из шестерых альтернативщиков два парня отправились в Уссурийск, где трудятся санитарами в психиатрической лечебнице. Четверо других отправились работать на «Почту России».

Однако сейчас Минобороны РФ рассматривает возможность добавить к категориям призывников, допущенных до альтернативной службы, еще одну: артисты театров.

Как сообщил военный комиссар Приморского края Николай Тригубко, в последнее время военкоматы часто получают обращения от артистов и руководства театров с просьбой об отсрочке от призыва творческой молодежи. В кулуарных беседах представители военкомата пояснили мотивацию молодых людей: они считают, что сполна отдают долг Родине на сцене.

Вероятно, в скором времени артисты призывного возраста не будут призываться в армию, а за альтернативную службу может сойти работа на сцене. Однако этот вопрос еще находится в стадии обсуждения.

Автор: Анна МИРОНОВА