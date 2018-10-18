Время статусных решений Эксперты обсудили перспективы и необходимость политических заявлений Олега Кожемяко

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выступил с рядом резонансных политических инициатив.

Среди них – перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток (инициативу главы региона уже поддержал полпред президента в ДФО и вице-премьер правительства Юрий Трутнев), а также возвращение прямых выборов мэра приморской столицы.

Вспыхнет костер инвестиций

Перспективы и необходимость этих политических заявлений обсудили эксперты в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма». Гостями студии стали политолог Сергей Гребенюк и помощник главы администрации Владивостока Александр Юртаев.

Первой темой экспертной дискуссии стал столичный вопрос. По мнению Сергея Гребенюка, перенос столицы ДФО во Владивосток может стать драйвером развития не только для города, но и для Приморского края в целом.

– Инвестиционная привлекательность территории зависит не только от наличия материальных факторов, таких как инфраструктура, льготное налогообложение и прочие преференции, – считает политолог.

– Не стоит сбрасывать со счетов и репутационные факторы. Крупный бизнес смотрит на позиционирование территории, ее статус, на самочувствие жителей. В этом плане перенос столицы – очень хороший имиджевый ход.

Второй момент – коммуникативный. Если Владивосток станет столицей ДФО, сюда переедут окружные ведомства и министерства, центры принятия решений. Инвесторам будет намного проще общаться с властью. Сегодня, несмотря на все действия по повышению привлекательности региона, существуют небольшие проволочки, когда бизнес, работающий в Приморье, вынужден решать свои дела с хабаровскими структурами, ответственными за развитие округа.

Это и полпредство, и Минвостокразвития. А ведь большинство инвестпроектов на Дальнем Востоке и инвестиционного капитала сосредоточено у нас в крае.

По мнению Александра Юртаева, глава региона «идет в верном направлении».

– У Владивостока есть все шансы стать не только столицей Дальнего Востока, но и в будущем претендовать на статус города федерального значения наравне с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем, – считает он. – Владивостоку необходимо идти семимильными шагами и стать наконец-то реальным центром Тихоокеанской России, центром Азиатско-Тихоокеанского региона. Я уверен, что с такими шагами здесь вскоре вспыхнет костер инвестиций.

У приморской столицы глобальная судьба

Юрий Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии, с которым в ходе эфира ведущий связался по телефону, придерживается более осторожных оценок.

– Конкуренция между Хабаровском и Владивостоком – это не новация, – отметил он. – Посмотрите на карту России: от Красноярска на восток нет ни одного города с миллионом жителей. На всем Дальнем Востоке только два крупных города. Предложение сделать столицей ДФО Владивосток означает, что центром округа станет самая дальняя географическая точка по отношению к территории размерами в шесть миллионов квадратных километров. Хабаровск исторически является центром управления Дальним Востоком. У Владивостока другая, более глобальная судьба. Мы должны стать центром АТР. У нас здесь концентрируются основные консульства. Мы должны обеспечивать коммуникации России и Европы со странами АТР. Надо отметить, что все аргументы Олега Кожемяко работают именно на это. Обе задачи чрезвычайно сложные и масштабные. Дай бог нашим городам эффективно их решать.

При этом инициатива Олега Кожемяко нашла серьезную поддержку в Кремле. В частности, предложение о переносе столицы ДФО во Владивосток поддержал вице-премьер Юрий Трутнев.

– Здесь совпало несколько факторов, – считает Сергей Гребенюк. – Первый – то, что вопрос переноса столицы далеко не нов. Он прорабатывался очень давно. Мощная экспертная дискуссия шла во время проведения саммита АТЭС-2012, да и после него. Эта идея будоражит умы и московских, и дальневосточных чиновников с 90-х годов. Второй фактор – Олег Кожемяко является очень сильным лоббистом. Губернатор и должен иметь такие пробивные качества. Нюанс в том, что у него такой характер: если видно, что проект обсуждается вяло и кулуарно, то он форсирует процесс. Выбрасывает его обсуждение в информационное пространство. И тем самым заставляет принять по вопросу однозначное решение – да или нет. Что касается идеи о том, чтобы сделать Владивосток городом федерального значения, субъектом Российской Федерации, то прежде, чем Владивосток сможет претендовать на этот статус, он должен перестать быть бумажной агломерацией.

Подчиненный не депутатам, а горожанам

Также эксперты обсудили еще одну инициативу Олега Кожемяко – вернуть прямые выборы главы Владивостока.

– Нужно ли нам торопиться и вновь в декабре проводить конкурс на мэра-назначенца Владивостока или, может быть, оставить до поры до времени исполняющего обязанности главы города, саму ситуацию заморозить и вернуться к тому, чтобы выбирать мэра всенародным голосованием? – задал тему дискуссии Андрей Калачинский.

По его словам, сегодня в России осталось не так много регионов, где сохранились прямые выборы мэров крупных городов. Это Хабаровск, Анадырь, Якутск, Абакан, Кемерово, Томск, Новосибирск, Севастополь, Санкт-Петербург и Москва.

Александр Юртаев отметил, что торопиться присоединяться к этим муниципалитетам не стоит.

– Не надо бросаться из огня да в полымя, – сказал он. – Что такое глава города? Это хозяйственник. Он не должен заниматься политикой.

– Следует посмотреть на саму систему назначения мэров, – подчеркнул Сергей Гребенюк. – Она имеет как свои плюсы, так и минусы. Для чего раньше губернаторы добивались отмены прямых выборов мэров? Чтобы раз и навсегда положить конец конфликту региональной и муниципальной власти. Этот инструмент по гашению конфликтов сработал безотказно. В том числе и во Владивостоке. Виталий Веркеенко не воевал ни с Тарасенко, ни с Кожемяко. То есть тактически назначение мэра через конкурс бывает оправданным. Но в долгосрочной перспективе, я считаю, глава города должен избираться путем всенародных выборов. И Олег Кожемяко призвал не рубить сплеча, а начать длительный, открытый и понятный процесс по возврату прямых выборов. Почему это необходимо сделать? По одной простой причине: у мэра должен быть установлен контакт с населением. Должна проводиться предвыборная кампания. Что делает человек, когда становится кандидатом? Он общается с населением, выясняет нужды людей и пишет программу не для депутатов, а для людей, которые за эту программу проголосуют. У людей, которые проходят через конкурс, таких программ нет. В конце концов, если население не будет выбирать глав городов, то все недовольство спроецируется на вышестоящие уровни. Если предположить, что мы откажемся от мэрских и губернаторских выборов, то весь протест выхлестнется на президентском голосовании. Недоволен ямой перед домом – президент виноват. Разбитый бордюр – то же самое. Похожая ситуация произошла на предыдущих выборах губернатора Приморья в сентябре. Все недовольство досталось экс-главе Приморья Андрею Тарасенко, несмотря на то что сам кандидат воспринимался населением положительно.

Автор: Евгений СИДОРОВ