Экстравагантная Федора приезжала из Карелии Театральный сезон в Приморском театре кукол открыло необычное представление: вместо знакомых юному зрителю спектаклей, актеров и кукол на сцену вышли гости из Республики Карелия. В этом году осень ознаменовалась для двух театров на разных концах страны обменными гастролями: в конце сентября театр из Карелии выступал во Владивостоке, а Приморский театр – в Петрозаводске.

Приморские зрители познакомились с бенефисной постановкой «Федорино горе» и спектаклем «Муха-Цокотуха». Оба представления – воплощение смелых идей режиссера. Спектакли мало похожи на традиционные кукольные: в них заняты настоящие актеры, присутствуют масштабные декорации, да и сюжеты изменены – все в интересах маленьких зрителей.

Настоящий театр

Как рассказала директор карельского театра кукол Любовь Васильева, поначалу театр не собирался везти во Владивосток «Федорино горе».

– Более того, мы даже не думали, что этот спектакль останется в программе, но иногда такие истории происходят в театре.

Все дело в том, что «Федорино горе» – бенефисная постановка к юбилею одной из артисток театра. И сценарий карельской «Федоры» сильно отличается от классических постановок. В нем, к примеру, нет привычной нам неряшливой Федоры. Вместо нее – экстравагантная дама, которая просто забросила свое хозяйство. А ее вещи, забытые и разбросанные, привлекли внимание жуликов. Кстати, действие происходит в заброшенном театре в начале XX века, и характеристики того исторического периода отражены в костюмах актеров.

Второй спектакль, который привезли в Приморье из Карелии, «Муха-Цокотуха». Директор карельского театра дала постановке яркую характеристику – «настоящий театр»:

– Это настоящий большой спектакль, даже мюзикл! Там очень много песен, актеры практически не говорят, они пропевают реплики. Ну и кроме того, в «Мухе-Цокотухе» очень яркая визуальная часть, – добавила Любовь Васильева.

Куклы-путешественницы

Самое сложное в организации обменных гастролей, по словам директора Театра кукол Республики Карелия, это транспортировка кукол и декораций в точку назначения и затем обратно.

Вариантов доставки самого дорогого имущества театра во Владивосток несколько: самолет, железная дорога и автотранспорт. Самый простой – контейнером по железной дороге – и выбрал карельский театр.

– Самое главное, правильно упаковать, – объясняет Любовь Васильева. – Этому уделяется огромное внимание: мы должны быть уверены, что за те дни, что куклы и декорации проведут в пути через всю страну, ничего не сломается и не расколется.

Но на всякий случай вместе с труппой во Владивосток прибыла и завхоз, которая по совместительству работает и технологом. В случае кукольного ЧП будет возможность все починить и «оживить».

– Но, надо отметить, каждый наш актер и сам может починить несерьезную поломку – за годы работы все научились разбираться в кукольных механизмах, – добавила директор театра.

Кстати, у Театра кукол Республики Карелия очень разнообразный набор систем кукол: марионетки, штоковые куклы, планшетные, тростяные.

– Есть в нашем репертуаре и уникальный спектакль по пьесе Чехова «Вишневый сад». В нем заняты актеры, на лица которых надеты маски, – рассказала Любовь Васильева. – Спектакль строится на голосоведении, и на глазах зрителя актер превращается в куклу, которая органично выражает все эмоции.

Театр – на экскурсию

По словам Любови Васильевой, во Владивостоке театральная труппа побывала впервые. Театр часто выезжает на гастроли в российские города, но дальше Омска еще не попадал.

– Было время, когда мы давали спектакли в Финляндии, Италии, Испании, Греции, – вспоминает Любовь Бирюкова, актриса карельского театра. – Но это все в советские годы. Потом почти 20 лет театр сидел на месте безвыездно, как и все в России, и только несколько лет назад вновь начались гастроли.

К поездке во Владивосток гости задолго готовились, и не только в профессиональном плане. Город на другом конце страны манил своей экзотичностью, какой-то загадочностью. Приморская столица у всех на слуху, но где она находится, что здесь происходит – сплошная загадка для нас, жителей северо-запада России.

– Мы были наслышаны о Владивостоке, много времени провели в Интернете – составляли список мест, которые хотелось бы увидеть. В итоге больше всего впечатлил остров Русский – мост, кампус и океанариум, – поделилась Любовь Васильева.

Автор: Анна МИРОНОВА