Порты Приморья нарастили грузооборот Практически все порты Приморья по итогам восьми месяцев нарастили объемы грузооборота. Лидером стала гавань в Зарубино, увеличив показатели на 45 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе края.

Также на 24,8 % увеличился грузооборот портов Владивостока, на 10,8 % – порта Ольги, на 3,5 % – порта Посьет, добавили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Грузооборот пристаней Находки остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за исключением порта Восточный, который увеличил грузооборот на 1,2 %.

Всего же за восемь месяцев 2018 года грузооборот приморских портов вырос по сравнению с прошлогодними показателями на 4,3 %.

Отдельным рекордсменом стал Владивостокский морской торговый порт, который за девять месяцев обработал более 7,7 миллиона тонн грузов различной номенклатуры, что превышает грузооборот порта за весь рекордный 2017 год, когда этот показатель по итогам 12 месяцев составлял 7,5 миллиона тонн.

«По итогам 2018 года ВМТП планирует выйти на новый рекордный показатель – около 10 миллионов тонн», – не исключают в пресс-службе предприятия.

Напомним, что транспортная, особенно портовая, деятельность – одна из наиболее важных для экономики края. Ее развитию уделяется особое внимание. Так, 14 сентября была открыта новая грузовая линия Хуньчунь – Зарубино – Нинбо в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2».

Автор: Отдел новостей «В»