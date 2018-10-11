Самая большая средняя зарплата в Южно-Сахалинске Составлен список самых высоких зарплат по Российской Федерации, сообщает РИА «Новости». Самая высокая зарплата зафиксирована в Южно-Сахалинске. Там средний уровень оплаты труда составляет 81,7 тысячи рублей. На эти деньги можно приобрести 3,58 стандартного набора товаров и услуг. Москва расположилась на пятой позиции, сразу после Салехарда, Ханты-Мансийска и Сургута.

Самые низкие зарплаты обнаружены в Севастополе, Махачкале, Черкесске, Нальчике и городе Шахты Ростовской области. В Севастополе, который замыкает весь рейтинг, на заработную плату можно приобрести 1,41 набора фиксированных товаров и услуг. В столицах кавказских республик, которые тоже оказались в конце рейтинга, как отмечают эксперты, традиционно низкие зарплаты, и их не компенсируют даже относительно невысокие цены в этих регионах.

Как говорят эксперты, разница в уровне оплаты труда в России – проблема давно известная, поэтому при составлении рейтинга для точности была рассчитана средняя зарплата в ста крупнейших городах России и стоимость стандартной потребительской корзины. Значение уровня оплаты труда между лидерами рейтинга и аутсайдерами разнится примерно в три раза.

Справка «В»

Среднедушевой денежный доход населения Приморского края, по данным Крайстата, за II квартал 2018 года достиг 34644 рубля в месяц.

Автор: Отдел новостей «В»