Паспорта россиян переведут в цифру? С 2021 года Россия начнет переход с бумажных паспортов на электронные. Как пишет газета «Ведомости», концепция, которой уже пять лет, в середине сентября обсуждалась на совещаниях, которые проводили заместитель председателя правительства по цифровой экономике Максим Акимов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По информации издания, которое ссылается на представительницу Акимова Алию Самигуллину, после своего совещания, прошедшего 14 сентября, Максим Акимов поручил Минэкономразвития и автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» разработать законопроект об электронном паспорте.

Один из вариантов обновленного документа – пластиковая карта с чипом размером с банковскую. Электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госуслугам и госреестрам. Записи об оказании услуг также будут фиксироваться в электронном формате. Цифровой паспорт будет давать доступ к электронному профилю гражданина, то есть его данным в разных государственных информационных системах.

Такой документ, как отмечает издание, позволит совершать юридически значимые действия, получать и государственные услуги, и коммерческие. Таким образом, будет создана новая система идентификации: в одном документе объединятся данные паспорта, СНИЛСа, водительских прав. Одновременно будет создан и единый реестр всех данных граждан.

Из паспорта программы «Цифровая экономика» следует, что стоимость реформы до 2024 года оценивается в 114,4 млрд руб. При этом основным источником финансирования станет госпошлина за выдачу цифрового документа, уверяют «Известия».

Автор: Отдел новостей «В»