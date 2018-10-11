Неоновые рыбки: украшение и индикатор чистоты воды Ярким акцентом экспозиции «Морской микромир» Приморского океанариума стали тропические рыбки тернеции, выведенные по технологии глофиш, сообщили в пресс-службе научно-образовательного комплекса.

– Эти рыбки привлекают к себе внимание «неоновыми» цветами, которые не имеют никакого отношения к красителям или инъекциям красок, – отметил ведущий специалист сектора экзотических животных Вадим Покровский. – В эмбрионы рыб естественной окраски учеными были внедрены флуоресцентные белковые гены морских организмов – тихоокеанских медуз, а также различных кораллов. В результате таких изменений рыбки приобрели флуоресцентную окраску, которая становится более заметной и интенсивной при синем или ультрафиолетовом освещении. Каждое следующее поколение получает ген флуоресценции от своих родителей. Рыбы, выведенные по этой технологии, стали первыми общедоступными генетически модифицированными домашними животными.

Технология глофиш получила свое название в результате соединения двух английских слов glow (сияющий) и fish (рыба). Флуоресцентные рыбы были выведены для исследования загрязнения окружающей среды – при наличии в воде определенных токсических веществ рыбы меняют окраску. Позже их стали использовать и в декоративных целях.

Автор: Отдел новостей «В»