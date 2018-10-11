Сезон закрывается, фитнес остается В субботу, 13 октября, во Владивостоке состоится закрытие летнего сезона проекта «Социальный фитнес». Все тренеры проекта соберутся вместе, чтобы провести авторскую тренировку. На мероприятии будут работать аниматоры и диджей с развлекательной программой для детей.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, начало в 10.00 на стадионе школы № 82. Вход свободный.

По словам организаторов «Социального фитнеса», за 90 дней проекта было проведено 70 бесплатных тренировок по всему краю, из них 36 – во Владивостоке. Проект охватил семь населенных пунктов региона: Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Кавалерово, Преображение, Новопокровку, а также краевую столицу. Жители всех этих городов и поселков имели возможность бесплатно заниматься фитнесом с квалифицированными тренерами. Они стали участниками тренировок по йоге, пилатесу, зумбе, аэробике, функциональному тренингу, стрейчингу, боди-арту, кардио, страйку и другим направлениям. За весь период на занятиях побывало более 400 человек.

Однако на этом работа проекта «Социальный фитнес» не заканчивается. Его организаторы объявляют о новом режиме работы – каждую субботу в 10.00 они будут по-прежнему ждать всех желающих на бесплатных тренировках.

Отметим, что проект реализуется при поддержке администраций Владивостока и Приморья.

Автор: Отдел новостей «В»