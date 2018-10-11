Следующим летом обещают возвращение чуркинских электричек Действующее в Приморье летнее расписание пригородных электропоездов сохранится по 11 ноября, сообщили в пресс-службе ОАО «Экспресс Приморья».

Сейчас по краевым маршрутам ежедневно выполняется 23 рейса из Владивостока и 24 рейса во Владивосток. В Уссурийск и обратно в день выполняется по четыре рейса (два уссурийских электропоезда, один спасский и один ружинский). Ежедневно курсируют три электропоезда в Находку. В Артем из Владивостока можно добраться на 10 электропоездах и на 11 в обратную сторону. Кроме того, 10 рейсов перевозят пассажиров в дачные районы южного Приморья. Учитывая популярность осенних поездок приморцев на природу, компания-перевозчик в рамках акции «Купи билет – провези велосипед» по 31 октября бесплатно перевозит велосипеды.

Также в связи с корректировкой расписания вылета некоторых авиарейсов в Международном аэропорту Владивосток время отправления пригородных экспрессов от станции Владивосток следующее: в 06.23, 09.02, 11.51, 16.00, 18.00. За девять месяцев этого года пригородными экспрессами на линии Владивосток – Кневичи перевезено 372000 пассажиров, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 8 %. Причем наблюдается значительный рост количества аэропассажиров – 93000 человек, что на 38 % больше данных прошлого года.

До конца этого года в Приморье ожидается поступление еще двух новых электропоездов. После обкатки они также выйдут на маршруты. В летнем расписании 2019 года к жителям Владивостока и пригородов вновь вернутся электрички чуркинского направления – до конца реконструкции тоннеля имени Сталина остается несколько месяцев.

Автор: Отдел новостей «В»