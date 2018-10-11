От выставки ждут ярких впечатлений и новых имен Выставка творчества ветеранов МВД «Талант не уходит в отставку» открывается сегодня во Владивостоке в Доме офицеров Тихоокеанского флота (ул. Светланская, 48).

С 11 по 16 октября с 11.00 до 18.00 посетители смогут познакомиться с самыми разнообразными работами и поделками, созданными руками ветеранов органов внутренних дел Приморского края и членов их семей.

В пресс-службе краевой полиции уточнили, что подобное мероприятие в крае проводится во второй раз. Первая выставка состоялась в год 100-летия образования советской милиции в 2017 году и объединила более 70 авторов. На ней было представлено свыше 600 экспонатов: сборники стихов, яркая живопись разных жанров, уникальные плетения из бисера и бусин, вышитые и вязаные изделия, а также отдельный уголок из художественных картин ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Ханкайского района народного художника Федора Митрофановича Быльдина.

Вторая выставка также обещает подарить немало ярких впечатлений, открытие новых имен.

Автор: Отдел новостей «В»