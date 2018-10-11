Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт подпорных стен Сегодня реконструкция этих сооружений идет на улицах Адмирала Юмашева, 16, Командорской, 11, Спиридонова, 15 и Океанском проспекте, 110, отметили в пресс-службе мэрии.

На объектах работает подрядная организация – ООО СК «Автобан-ДВ», которая демонтирует старые конструкции и строит новые.

Так, подпорная стена на Океанском проспекте, 110 представляет собой единую конструкцию из монолитного железобетона длиной около 50 метров и переменной высотой от 6,4 до 7,3 метра. Аварийный участок стены ранее был демонтирован, сейчас строители выполнят переустройство инженерных коммуникаций, после чего возведут новую армированную подпорную стену с системой водоотведения и перильным ограждением на всем протяжении.

На Командорской, 11 старая конструкция была также демонтирована, сейчас ведутся работы по уплотнению основания под устройство фундаментной плиты.

Демонтирована старая подпорная стена и на улице Адмирала Юмашева, 16. После этого рабочие произвели разработку грунта и приступили к монтажу каркаса под устройство фундаментальной плиты. На обоих объектах построят современные подпорные стены с системой водоотведения.

Следующий адрес – Спиридонова, 15. Здесь из монолитного железобетона будет построена подпорная стена уголкового типа протяженностью 28 метров и переменной высотой от 4 до 7 метров. В ходе ремонта параллельно будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций – устройство трубопроводов, колодцев, кабелей связи. На этом объекте водоотведение предусмотрено как в верхней, так и в нижней части подпорной стены: будут проложены трубы диаметром 53 миллиметра в теле конструкции, а также устроены железобетонные водоотводные лотки по верху подпорной стены для сбора поверхностных вод.

Как рассказывают в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, каждая подпорная стена – это достаточно сложное инженерное сооружение, поэтому строительство выполняется строго в соответствии с проектом. Для того чтобы конструкция служила долгие годы, предусмотрено устройство водоотвода. Стоит отметить, что подпорные стены и лестницы – острая проблема для Владивостока. У города сложный рельеф, и таких сооружений в нем около тысячи. Без внимания их оставлять нельзя. В ремонте сейчас нуждаются около 200 подпорных стен, находящихся в аварийном состоянии.

Напомним, что до конца года во Владивостоке планируется отремонтировать 15 подпорных стен. Работы по реконструкции ведутся в рамках городской программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа». Новые прочные конструкции появились на улицах Громова, 4, Терешковой, 3а, Борисенко, 8, Уборевича, 14, Русской, 59/1. В настоящее время строительные работы ведутся на улицах Адмирала Юмашева, 16, Командорской, 11, Спиридонова, 15 и Океанском проспекте, 110. Кроме того, в этом году планируется отремонтировать подпорные стены на улицах Героев-тихоокеанцев, 24а, Нейбута, 25, Гульбиновича, 25, Добровольского, 23, Кипарисовой, 16-18 и Ватутина, 4.

Автор: Отдел новостей «В»