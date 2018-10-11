Борьбу с незаконной рекламой возвели в систему С начала года с улиц Владивостока убран 231 объект самовольной рекламы различных форматов – отдельно стоящие конструкции, размещенные на сооружениях и над проезжей частью.

Работу ведут специалисты управления наружной рекламы и информации администрации Владивостока совместно с сотрудниками муниципального предприятия «Содержание городских территорий», сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на прошлой неделе было демонтировано семь незаконных рекламных объектов. Они располагались на улицах Выселковой, Коммунаров, Фадеева и четыре объекта на Сахалинской.

Отметим, новые правила благоустройства Владивостока призваны системно бороться с незаконной рекламой. Они содержат требования к благоустройству и элементам благоустройства, а также ответственность за их несоблюдение, предусмотренную краевым законом «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Незаконно установленные рекламные конструкции, а также объявления, листовки, плакаты и афиши портят не только внешний вид, но и фасады домов, подпорных стен и иных сооружений. Ежедневно во Владивостоке только от бумажной рекламы, например, очищают около 600 квадратных метров различных поверхностей. Рабочие бригады очищают остановочные павильоны, опоры освещения, подпорные стены, опоры мостов, леерные ограждения, заборы, фасады зданий и другие объекты городской инфраструктуры.

Автор: Отдел новостей «В»