В городе заменено свыше 15 км тепловых сетей Бригады Владивостокского предприятия электрических сетей и Дальневосточной генерирующей компании с начала года устранили свыше 1100 порывов и повреждений на тепловых сетях, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 1 января по 8 октября в приморской столице специалистами ВПЭС обнаружено 993 порыва на теплосетях, из них устранено 957. На остальных работы ведутся (на улицах Громова, 12, Жигура, 48, Адмирала Фокина, 2, Пологой, 24, Калинина, 250а, по другим адресам), – уточнили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города. – Что касается ДГК, аварийно-восстановительные бригады этой компании обнаружили свыше 160 порывов, из них 97 % уже устранено. На оставшихся объектах работы также ведутся в штатном режиме».

Проходящая ремонтная кампания на инженерных сетях стала самой масштабной за последние годы. Сетевые предприятия выполнили большой объем работ, в общей сложности в городе заменено свыше 15 км тепловых сетей. Свои паспорта готовности они должны получить до 1 ноября, работы ведутся по графику.

Отметим, во Владивостоке разработана поэтапная программа модернизации инженерных сетей. Она должна надолго обеспечить надежность объектов теплоснабжения приморской столицы.

Как уже писал «В», во Владивостоке трубы теплоснабжения проложены преимущественно 40 лет назад и сегодня их износ достигает 100 %. Так, в 2013 году процент износа объектов тепловых сетей в краевом центре составлял 74,34 %, в 2014 году – 78,6 %, в 2015 году – 83,51 %, в 2017 году – 87,51 %, в текущем году – около 90 %.

В целом Владивосток к предстоящему отопительному сезону готов уже на 99 %.

Автор: Отдел новостей «В»