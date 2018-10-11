Набирать в армию приехали КамАЗы С начала года более 7 тысяч военнослужащих поступили на военную службу по контракту в Восточный военный округ, сообщили в пресс-службе ВВО.

Наиболее востребованными специальностями являются водители всех категорий, в том числе механики-водители. Набор на данные должности составил около половины всех набранных военнослужащих по контракту.

Наибольший интерес к военной службе по контракту проявляют жители Забайкалья, Бурятии и Приморья. Именно в эти регионы поступили в этом году передовые мобильные пункты набора на контракт на базе автомобиля повышенной проходимости – КамАЗа. Они уже приступили к плановым выездам на акции в города и поселки регионов. Главная цель новых мобильных пунктов заключается в информировании граждан о службе в современной российской армии.

Автор: Отдел новостей «В»