Выборы: разминка перед стартом Эксперты: декабрьские выборы губернатора Приморья должны стать максимально открытыми и честными, чтобы вернуть доверие избирателей

В Приморье делаются все мыслимые шаги, чтобы вернуть институту выборов доверие избирателей, утраченное в ходе неудавшегося сентябрьского голосования за кандидатов в губернаторы региона. Об этом заявили эксперты в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

Гостями студии стали политологи Ольга Кишаковская и Павел Наливайко. По их словам, первые действия врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко говорят об общем оздоровлении ситуации. Глава региона принял курс на демократичность, открытость и честную борьбу.

Лицом к лицу с муниципалитетами

Как отметил ведущий Андрей Калачинский, первые недели руководства Олега Кожемяко были насыщены событиями и информационными поводами. Одним из них стала встреча с главами муниципальных образований, чего давно никто из глав региона не делал.

– Экс-глава края Владимир Миклушевский, насколько я помню, последние два года своего правления тактично устранялся от встреч с муниципалами, лично перед главами не выступал, отправляя своих заместителей, – отметил ведущий.

– Как правило, это были профильные вице-губернаторы по внутренней политике, – согласился Павел Наливайко. – Сами же совещания носили закрытый характер, их редко освещали СМИ, и главы были словно на каком-то отчете.

По мнению экспертов, Олег Кожемяко изменил данный подход – обозначил свою готовность работать вместе с главами для решения задач на территориях.

Ясно обозначил глава Приморья и свою позицию в отношении самого крупного муниципалитета. Владивосток, по его мнению, должен официально стать столицей Дальнего Востока.

– Владивосток в данном случае получает ряд финансовых преференций на выполнение представительских функций, – считает Ольга Кишаковская. – Но, по сути, эти суммы не настолько велики. Главное – столичный статус подчеркнет и сделает справедливым политический вес Владивостока.

Также Олег Кожемяко выступил с поддержкой прямых выборов глав муниципалитетов в регионе. Сегодня они назначаются депутатами на конкурсной основе. Однако, по словам экспертов, быстро это сделать не получится из-за сложных законодательных процедур.

– Чтобы вновь вернуть муниципальные выборы, нужно сначала поменять краевое законодательство, а затем внести соответствующие поправки в уставы муниципалитетов, – подчеркнул Павел Наливайко. – Но принципиальный момент здесь в том, что глава города должен отвечать перед своими избирателями, а не перед депутатами. Если губернатор выбирается путем голосования, то почему бы и для мэров не вернуть такое правило?

Отметим, что Олег Кожемяко уже озвучил свое решение идти на предстоящие выборы губернатора в качестве самовыдвиженца, а не от партии. Теперь ему необходимо собрать более семи тысяч подписей избирателей. Вдобавок, как и прочим кандидатам, ему надо преодолеть муниципальный фильтр, то есть получить голоса в свою поддержку определенного числа муниципальных депутатов и глав.

– Представьте себе, если бы такого муниципального фильтра не было, – говорит Андрей Калачинский. – Огромное число людей захотело бы тогда принять участие в выборах. Как, собственно, произошло в рамках конкурсной процедуры выдвижения кандидатов на должность главы Владивостока в 2017 году. Тогда до этапа собеседования в конкурсной комиссии дошли 56 человек. Нужна ли нам сотня кандидатов на должность губернатора? Вопрос риторический.

Смелые шаги

Как подчеркнул Павел Наливайко, в первые недели руководства Олег Кожемяко был занят больше не политическими распрями, а работой.

– Нельзя не упомянуть его выступление на Международном конгрессе рыбаков, где он достаточно жестко прошелся по взаимоотношениям региона и Москвы, отметив, что большая часть столичного бизнеса заточена в первую очередь на получение прибыли в ущерб интересам местных жителей, – сказал Павел Наливайко. – Я и не помню, когда краевой руководитель поднимал именно в таком контексте вопрос усиления региональных полномочий. При этом он говорил о проблеме через призму снижения цен на рыбу. Мы живем у моря. Для людей это важно. Это был публичный, смелый поступок.

– Олег Кожемяко считает, что край должен стать субъектом этих отношений, иметь собственный голос в вопросах, когда речь идет о работе причалов и портов, – отметил Андрей Калачинский. – Если в прибрежной зоне региона расположен завод или порт, то край должен участвовать в принятии решения, что там должно происходить – перевалка ли угля, ремонт ли судов или отправка грузов. Врио губернатора не побоялся затронуть интересы чрезвычайно могущественных московских элит.

Еще один важный момент: Олег Кожемяко взялся за одну из наиболее острых проблем Приморья – обманутых дольщиков. Уже три губернатора сменилось, а проблема так и не была решена. На прошлой неделе Олег Кожемяко встретился с активистами из числа обманутых дольщиков, с застройщиками, посетил самые проблемные недострои города.

– Важно понимать, что Олег Кожемяко пришел не ломать те решения, что уже были сделаны его предшественником, а актуализировать, дополнить их, максимально эффективно и открыто претворять в жизнь, – подчеркнул Павел Наливайко.

Кто в кандидатах?

Эксперты коснулись и темы предстоящих губернаторских выборов. По их словам, сегодня на федеральном уровне взят курс на максимально открытую и честную политическую борьбу. Это было доказано в ходе президентской кампании 2018 года. Однако осенняя губернаторская кампания в Приморье – второй тур выборов – запомнилась нарушениями с обеих сторон и последующей отменой результатов.

– Олег Кожемяко буквально сразу после того, как заявил, что идет на выборы губернатора в качестве самовыдвиженца, сказал о том, что у него задача – вернуть доверие населения к региональной власти, – отметил Павел Наливайко. – Он, как никто другой, заинтересован в честной кампании. Кожемяко заявил, что возвращение института самовыдвижения дает право участия различным политическим силам. Он призвал соперников конкурировать вместе с ним на общественных, а не партийных началах. Если вы заявляете, что являетесь народным губернатором, так и поступайте как народный губернатор. Не прячьтесь за партии. Давайте уберем идеологию и поговорим по существу.

Однако, по словам экспертов, в грядущем голосовании будут преобладать партийные кандидаты. Вероятно, избиратели смогут увидеть много новых лиц и имен. Так, «Справедливая Россия» может выдвинуть в кандидаты на пост главы региона депутата Госдумы Светлану Горячеву. От ЛДПР прочат многих персон, вплоть до лидера партии Владимира Жириновского.

– Решения будут приниматься в ближайший месяц, – считает Павел Наливайко. – Не исключаю, что и КПРФ может выдвинуть другого человека, потому что внимание к Приморью приковано большое, а личность предыдущего кандидата может понести репутационные потери после всей этой истории с отменой результатов выборов. От партии пенсионеров не стоит ожидать сюрпризов. Ее предыдущий кандидат Юлия Толмачева показала отличный результат. «Единая Россия», скорее всего, пойдет по сценарию президентской кампании, то есть не выдвинет никого и поддержит того кандидата, кому уже оказал доверие глава государства.

Автор: Евгений СИДОРОВ