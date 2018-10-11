По четвергам будут повышать юридическую грамотность горожан В центральной библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100 лет Владивостоку, 48) продолжают оказывать бесплатные юридические консультации.

Как сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система», на правовые вопросы горожан отвечают студенты и преподаватели юридического факультета Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа. Прийти и задать интересующий вопрос может каждый, вход свободный.

Юридические консультации будут проходить два раза в месяц по четвергам с 14.30 до 16.00. Ближайшая состоится уже сегодня, 11 октября.

Автор: Отдел новостей «В»