Пожарная техника сама дойдет Новые пожарные машины для Приморья уже начали собирать на заводе в Московской области, сообщили в пресс-службе края. Средства на их закупку были направлены в регион по поручению президента России Владимира Путина.

Автомобили придут самоходом из города Химки Московской области к 1 декабря. По пути следования они пройдут техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах КамАЗ.

Новая техника – это 10 автоцистерн на базе автомашин КамАЗ. Машины на полноприводном шасси 6х6, оборудованы емкостью для воды объемом 6 кубометров, запасом пенообразователя до 1000 литров. Также машины укомплектованы современным пожарно-техническим вооружением, различным аварийно-спасательным инструментом, в том числе мобильной установкой для тушения пожаров компрессионной пеной. Общая стоимость закупки составляет более 80 миллионов рублей. Такая крупная единовременная закупка пожарной техники в Приморье пройдет впервые. Ранее закупались по 3-4 единицы в год.

В краевом учреждении по пожарной безопасности ГОЧС отмечают: аналогичные автомашины уже не первый год эксплуатируются в Приморье и хорошо себя зарекомендовали. Они первыми прибывают к местам пожаров, имеют запас огнетушащего вещества для быстрой локализации и ликвидации возгораний. На них установлены современные модифицированные насосы, позволяющие подавать до 40 литров воды за секунду.

Машины будут направлены преимущественно в северные районы Приморья – в пожарные части Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Красноармейского, Кавалеровского, Тернейского, Чугуевского, Ольгинского районов, а также в Октябрьский и Ханкайский районы.

Автор: Отдел новостей «В»