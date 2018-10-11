Спецзаводу дадут семь дней Для уничтожения ранее завезенного мусора запустят на неделю мусоросжигательный завод во Владивостоке, сообщили в пресс-службе края.

Как пояснил краевой региональный оператор по обращению с коммунальными отходами, такое решение принято из-за необходимости дожечь скопившийся мусор.

«Спецзавод прекратил свою работу 1 сентября 2018 года. Однако из-за внепланового ремонта теплосети сжигание мусора было прекращено уже 20 августа. Из-за преждевременной остановки деятельности завода в накопительном бункере осталось около 400 тонн мусора», – уточнили специалисты.

Были проработаны различные варианты выемки накопленных отходов из бункера и их транспортировки на полигон коммунальных отходов. Но из-за конструктивных особенностей накопительного бункера выполнение данной процедуры оказалось невозможным.

Кроме того, перевозка залежавшегося мусора могла нанести вред здоровью жителей микрорайона Снеговая Падь и сотрудников завода, повысить риск размножения грызунов, являющихся переносчиками различных инфекций.

«К ухудшению эпидемиологической обстановки может привести и поднятие со дна накопительного бункера разложившихся отходов, поскольку животные или птицы могут распространить инфекцию. Поэтому единственно возможным и правильным вариантом остается только сжигание оставшегося мусора – такое решение было принято», – добавил региональный оператор.

При этом руководство завода обязуется завершить сжигание накопленных отходов за 5-7 дней, соблюдая при этом все установленные температурные режимы сжигания. После этого завод будет полностью законсервирован.

Автор: Отдел новостей «В»