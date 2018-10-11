Путину доложат об идее переноса столицы ДФО во Владивосток Перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток может состояться. По данным ТАСС, эту инициативу представят президенту до конца года.

Как рассказал изданию полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, к нему с идеей придания Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока обратился врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. По мнению полпреда, у региона есть существенные основания, чтобы поставить такой вопрос.

По словам Юрия Трутнева, решение о том, какой город будет носить статус столицы Дальнего Востока, будет принимать только президент.

– Я сказал Олегу Кожемяко, что готов поддерживать данное предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Вайно, с премьер-министром Дмитрием Медведевым. И, уже получив их позицию по этой инициативе, обращаться к главе государства, – отметил полпред, добавив, что до конца года подготовить доклад президенту вполне реально.

Кроме того, Юрий Трутнев добавил, что основанием для такого предложения является то, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Владивосток уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока. Полпред отметил, что в регионе уже реализовывается большое число важных проектов, тогда как Хабаровский край – трудовой регион.

– Я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае, но в этом регионе у нас практически нет новых крупных проектов. Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее. Наконец, мы все прекрасно понимаем, что именно Владивосток – это восточные ворота России, – добавил полномочный представитель президента.

Автор: Анна МИРОНОВА