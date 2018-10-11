Новым микрорайонам добавят школ А детсадовцам – ясельных групп

Строительство и проектирование девяти новых детских садов и двух больших школ ведется во Владивостоке. Сроки ввода в эксплуатацию у всех учреждений разные, но все гостеприимно распахнут свои двери в течение ближайших лет, обещают в пресс-службе мэрии.

Новый трехэтажный детский сад со спортивным и музыкальным залами, большими витражными окнами от пола до потолка, прогулочными террасами, просторными игровыми площадками появится в микрорайоне Снеговая Падь. Он рассчитан на 240 малышей.

Также в этом районе недалеко от взрослой поликлиники скоро начнется строительство новой школы, рассчитанной на 825 учеников. В ней будет два корпуса в два и четыре этажа. Их соединят между собой теплым переходом. В основном корпусе на первом этаже разместятся 12 учебных классов для начальной школы, 3 игровые комнаты, комнаты труда, моделирования и технической игрушки, кабинет иностранного языка, компьютерный класс с ресурсным центром, 4 зоны рекреации, санузлы, гардероб. В дополнительном двухэтажном корпусе школы предусмотрены спортзал и 2 бассейна, душевые и раздевалки.

Два новых современных детских сада проектируются в данный момент в микрорайоне Патрокл. Они расположатся по адресам: ул. Басаргина, 2 и ул. Басаргина, 3. Это будут типовые детские сады, точно такие же, как уже построены в Снеговой Пади. Также в микрорайоне запланирована школа на 825 человек, в данный момент объявлен аукцион на проектирование. Предполагается, что она будет точно такой же, как новая школа в Снеговой Пади.

Специалисты системы образования считают, что больше всего в новых учреждениях нуждаются микрорайоны Патрокл и Снеговая Падь. Именно поэтому работа по проектированию и строительству здесь ведется в первую очередь.

Проектирование детских садов ведется и еще по двум адресам: ул. Крыгина, 84 и ул. Кипарисовая, 4. Каждый сад рассчитан на 120 мест. Объявлен аукцион на строительство большого современного детского сада на Маковского, 157а. Двухэтажный детский сад примет 230 малышей, в том числе здесь будут и 2 ясельные группы.

Детский сад на Постышева, 7а станет одним из самых больших во Владивостоке, в нем планируют открыть 4 ясельные группы и 14 обычных. Всего на 350 малышей. Сегодня уже известен подрядчик, который будет осуществлять здесь реконструкцию старого дошкольного учреждения. Это компания «Титан» из Красноярска.

Строительство детского сада во Фрунзенском районе на улице Станюковича, 31а начнется в 2019 году. Проектом предполагается 7 групп на 150 детей. Также новый сад появится на ул. Тихвинской, 3 в Первомайском районе. Небольшой, но современный и комфортный детский сад примет в свои стены 120 воспитанников. Строительные работы планируются там уже весной 2019 года.

«Нужно продолжать создавать комфортные и достойные учреждения для наших детей, – отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко. – Мы получили дополнительные федеральные субсидии по программе Минвостокразвития на строительство социальной инфраструктуры. Быстро подготовили проектную документацию на пять новых детских садов, еще четыре планируем построить своими силами и силами краевого бюджета».

Автор: Евгений СИДОРОВ