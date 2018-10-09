«Луч» блеснул в Сочи

В минувшую субботу «Луч» встречался в Сочи с одноименной командой в рамках 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Поединок состоялся поздним вечером по местному времени на стадионе «Фишт», построенном на берегу Черного моря для чемпионата мира по футболу.

9 окт. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4410 (6115) от 9 окт. 2018

Для нашей команды это была первая игра на прославленной арене и с этим коллективом. В Сочи несколько лет не было своей футбольной дружины (после расформирования поочередно клубов «Черноморец» и «Жемчужина»). Ее создали только нынешним летом на базе команды «Динамо» из Санкт-Петербурга. Новый коллектив, который себя гордо именует «кавказскими барсами», уверенно держится в середине турнирной таблицы и уже преподнес ряд сюрпризов, обыграв в гостях несколько команд-лидеров (в предыдущем туре в Москве они разгромили «Чертаново» со счетом 2:6). 

И еще один интересный факт: чуть более месяца назад в Сочи играл наш «Адмирал» с местным хоккейным клубом и увез из гостеприимного курортного города 2 очка. Поэтому у «тигров» был прекрасный пример «моряков».

Поначалу казалось, что удача будет на стороне гостей. На 4-й минуте матча наш защитник Кирилл Суслов вывел приморцев вперед – 0:1. И буквально спустя одну минуту уже нападающий «тигров» Станислав Прокофьев удвоил преимущество «Луча» – 0:2. Такого старта никто не ожидал.

Однако сочинцы не сломились и бросились отыгрываться. Хозяева сократили отставание на 9-й минуте встречи усилиями Никиты Бурмистрова – 1:2. А буквально на финише первого периода, на 44-й минуте поединка, Никита Барсов  восстановил паритет. 

Этот гол стал последним в матче, встреча завершилась вничью – 2:2, которая стала для «желто-синих» уже пятой подряд на выезде. 

– Легко забили два гола и так же легко пропустили удары в свои ворота, – сокрушается главный тренер «Луча» Рустем Хузин, комментируя игру команды в Сочи. – Но зрителям встреча понравилась. Игра была веселая, быстрая, агрессивная. Поле шикарное. 

Рустем Хузин добавил, что два быстрых гола в начале игры – это не случайность, а выбранная с самого начала схема игры. А вообще, игра была на равных, преимуществ «Луча» на поле не ощущалось. 

– Мы больше оборонялись, хозяева больше атаковали, – подытожил Рустем Хузин.

В турнирной таблице «Луч», набрав 16 очков, опустился на 16-е место.

Автор: Николай КУТЕНКИХ