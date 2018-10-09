«Луч» блеснул в Сочи В минувшую субботу «Луч» встречался в Сочи с одноименной командой в рамках 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Поединок состоялся поздним вечером по местному времени на стадионе «Фишт», построенном на берегу Черного моря для чемпионата мира по футболу.

Для нашей команды это была первая игра на прославленной арене и с этим коллективом. В Сочи несколько лет не было своей футбольной дружины (после расформирования поочередно клубов «Черноморец» и «Жемчужина»). Ее создали только нынешним летом на базе команды «Динамо» из Санкт-Петербурга. Новый коллектив, который себя гордо именует «кавказскими барсами», уверенно держится в середине турнирной таблицы и уже преподнес ряд сюрпризов, обыграв в гостях несколько команд-лидеров (в предыдущем туре в Москве они разгромили «Чертаново» со счетом 2:6).

И еще один интересный факт: чуть более месяца назад в Сочи играл наш «Адмирал» с местным хоккейным клубом и увез из гостеприимного курортного города 2 очка. Поэтому у «тигров» был прекрасный пример «моряков».

Поначалу казалось, что удача будет на стороне гостей. На 4-й минуте матча наш защитник Кирилл Суслов вывел приморцев вперед – 0:1. И буквально спустя одну минуту уже нападающий «тигров» Станислав Прокофьев удвоил преимущество «Луча» – 0:2. Такого старта никто не ожидал.

Однако сочинцы не сломились и бросились отыгрываться. Хозяева сократили отставание на 9-й минуте встречи усилиями Никиты Бурмистрова – 1:2. А буквально на финише первого периода, на 44-й минуте поединка, Никита Барсов восстановил паритет.

Этот гол стал последним в матче, встреча завершилась вничью – 2:2, которая стала для «желто-синих» уже пятой подряд на выезде.

– Легко забили два гола и так же легко пропустили удары в свои ворота, – сокрушается главный тренер «Луча» Рустем Хузин, комментируя игру команды в Сочи. – Но зрителям встреча понравилась. Игра была веселая, быстрая, агрессивная. Поле шикарное.

Рустем Хузин добавил, что два быстрых гола в начале игры – это не случайность, а выбранная с самого начала схема игры. А вообще, игра была на равных, преимуществ «Луча» на поле не ощущалось.

– Мы больше оборонялись, хозяева больше атаковали, – подытожил Рустем Хузин.

В турнирной таблице «Луч», набрав 16 очков, опустился на 16-е место.

Автор: Николай КУТЕНКИХ