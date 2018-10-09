Защита клиентов или выявление скрытых трудовых отношений? Российские банки получили с 26 сентября право приостанавливать сомнительные операции клиентов по карте, но не более чем на два рабочих дня. Как уже писал «В», в случае если клиент не подтверждает подлинность операции, кредитная организация должна будет об этом проинформировать Банк России.

В ЦБ заявляют, что главной целью нового закона является защита средств клиентов при совершении ими удаленных банковских операций и противодействие хищению. Кроме того, как уверяет корреспондент информационного агентства «Прайм» Наталья Карнова, власти пытаются вывести из тени нелегальную трудовую деятельность и людей, которые не платят налоги с заработанного. Всего, по данным Центробанка, объем несанкционированного перевода денежных средств в российских банках в 2017 году составил 2,53 млрд рублей.

Для идентификации операции как сомнительной необходимо, чтобы она соответствовала определенным критериям, которые сейчас разрабатывает регулятор. По мнению опрошенных «Прайм» экспертов, это главный момент, на который сейчас следует обратить внимание.

«Факторов, на основании которых можно подозревать сомнительную операцию, очень много. Это могут быть, к примеру, частая повторяемость одной и той же выплаты, постоянные платежи одному и тому же лицу, очень большая выплата одному контрагенту. Все это может говорить о незаконной деятельности, скрытых трудовых отношениях и даже выводе средств. Но с таким же успехом нарушений может и не быть, а владелец карты ничего не нарушает», – рассуждает руководитель консалтинговой группы Вячеслав Белобжецкий.

По мнению директора Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрея Коптелова, критерии сомнительности – в первую очередь операция, выполненная по карте в другой стране, несколько операций подряд на одну и ту же сумму и объем проводимых денежных средств в рамках одной операции.

«Уже сейчас со стороны многих банков существуют процедуры дополнительной проверки и даже приостановки платежей, в рамках которых операция приостанавливается на срок до одного дня или даже блокируется, что требует от клиента банка повторного проведения операции после снятия ограничения», – отметил он.

Фактически Банк России легализовал существующие банковские практики борьбы с мошенническими операциями и подвел под них нормативную базу, указывают эксперты. Однако алгоритм выбора сомнительных операций, который, без сомнения, будет осуществляться автоматически, пока находится в процессе разработки.

Среди недовольных новацией могут быть представители малого и среднего бизнеса, использующие частные карты для предпринимательской деятельности. Это не вполне законно, и, скорее всего, им придется искать способы строить бизнес иначе.

Если мы говорим о неофициальной предпринимательской деятельности, то не следует забывать, что половина трудоспособного населения страны де-факто работает по черным или серым схемам, констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

«Это десятки миллионов человек, которые в любом случае должны осуществлять финансовую деятельность. Если заблокировать всем банковские услуги, то они уйдут либо в не столь щепетильные банки, либо в кеш», – полагает он.

По словам эксперта, новый закон являет собой часть плана по закручиванию гаек для неофициально трудоустроенных граждан. Правительство стремится увеличить собираемость налогов, для этого надо вывести этих людей из тени. Уже обсуждается (в перспективе) ограничение для них доступа к госуслугам, бесплатной медицине.

В целом эксперты не считают, что право блокировки сомнительных операций предоставит банкам дополнительные возможности «заработать» на клиентах. Вряд ли надежные и думающие о будущем кредитные организации станут блокировать средства клиентов под надуманными предлогами. Однако небольшие банки могут реализовывать подобные сомнительные бизнес-модели.

Конечно, под блокировку подпадет и некоторый процент корректных операций, по крайней мере, на первом этапе реализации нововведения. Однако при грамотном построении системы безопасности со стороны банков риск блокирования корректных операций будет минимальный, уверен Коптелов. Приостановка операций на время, для дополнительной проверки, не должна негативно сказаться на бизнесе, а лишь повысит доверие к банковской системе.

В целом новация улучшит безопасность всей финансовой системы РФ, считает эксперт. К тому же банки будут анализировать результаты приостановки сомнительных операций, что позволит им совершенствовать модели их выявления. В результате очень скоро объем приостановленных сомнительных операций станет меньше, при этом случаев блокировки мошеннических операций станет больше, что сделает систему контроля в целом эффективнее.

Для решения спорных ситуаций необходим четкий алгоритм, считает Белобжецкий. Речь идет о процедуре разблокировки карты – последовательность действий со стороны банка и клиента, сроки и т.п. Для каждого банка алгоритм может быть свой, либо возможны определенные общие правила. В любом случае разработать и реализовать их должен регулятор – Банк России.

Автор: Отдел экономики «В »