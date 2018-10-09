Город зачищают от незаконных построек Во Владивостоке за сентябрь демонтировано 95 незаконно установленных объектов. Всего же с начала года городские службы снесли уже более 600 таких строений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные управления дорог и благоустройства администрации краевого центра.

Спецтехника муниципального учреждения «Содержание городских территорий» вывезла с улиц города на площадку временного хранения самовольно установленные металлические гаражи и контейнеры, торговые павильоны, бетонные блоки, ограждения, рекламные щиты и другие самовольно установленные объекты.

Так, снесены контейнеры на Нерчинской, 58, гараж и металлический забор на Кипарисовой, 4 и другие. Часть объектов после уведомления о готовящемся сносе хозяева вывезли самостоятельно.

Кроме того, выявлены незаконные железные гаражи на ул. Жигура, 20, Крыгина, 76, Днепровской, а также контейнеры на Океанском проспекте и по другим адресам. В целях уведомления собственников на объектах вывешены объявления, что они являются незаконными и подлежат сносу.

Напомним, что работу по выявлению таких построек ведут специалисты сразу нескольких управлений администрации города – градостроительства и архитектуры, наружной рекламы и информации, а также административно-территориальных управлений всех пяти районов.

По результатам выезда специалистов информация о выявленных незаконных объектах публикуется на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Объявления». Затем списки направляются для рассмотрения на комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов, которая работает при администрации Владивостока.

Собственник обязан демонтировать незаконный объект самостоятельно, а если этого не происходит, то его сносят городские службы.

Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории и дворы становятся более чистыми и благоустроенными. Снос самовольно установленных торговых и коммерческих точек важен также для наведения порядка в сфере потребительского рынка: такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.

Автор: Отдел новостей «В»