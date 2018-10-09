Продают топливо себе в убыток? Уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края Марина Шемилина сообщила на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко, что ждет от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России организации проверки регулирования цен на закупку топлива для независимых АЗС региона.

«Зачастую небольшие АЗС закупают топливо дороже, чем продают, приводит слова Марины Шемилиной информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу края.

По словам приморского бизнес-омбудсмена, работа независимых автозаправок важна для региона не только потому, что в этой сфере трудятся 2,5 тыс. человек. Также в отдаленных районах края небольшие АЗС – единственные точки продажи топлива.

– Они вынуждены закрываться либо сокращать работников. Мы просим ФАС обратить на это внимание и провести проверку регулирования цен, но пока ответа нет, – говорит Шемилина.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что розничные цены на топливо на АЗС Приморского края и Хабаровского края спустя неделю после снижения снова пошли вверх. Цены на бензины Аи-92, Аи-95 и летнее дизтопливо в регионах за неделю выросли на 25 копеек, тогда как две недели назад после стабилизации цены на все виды топлива в регионах были снижены на 42–50 копеек.

Автор: Отдел новостей «В»