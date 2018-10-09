Продают топливо себе в убыток?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края Марина Шемилина сообщила на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко, что ждет от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России организации проверки регулирования цен на закупку топлива для независимых АЗС региона.

9 окт. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4410 (6115) от 9 окт. 2018

«Зачастую небольшие АЗС закупают топливо дороже, чем продают, приводит слова Марины Шемилиной информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу края. 

По словам приморского бизнес-омбудсмена, работа независимых автозаправок важна для региона не только потому, что в этой сфере трудятся 2,5 тыс. человек. Также в отдаленных районах края небольшие АЗС – единственные точки продажи топлива. 

– Они вынуждены закрываться либо сокращать работников. Мы просим ФАС обратить на это внимание и провести проверку регулирования цен, но пока ответа нет, – говорит Шемилина.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что розничные цены на топливо на АЗС Приморского края и Хабаровского края спустя неделю после снижения снова пошли вверх. Цены на бензины Аи-92, Аи-95 и летнее дизтопливо в регионах за неделю выросли на 25 копеек, тогда как две недели назад после стабилизации цены на все виды топлива в регионах были снижены на 42–50 копеек.

Автор: Отдел новостей «В»