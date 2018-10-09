Приморским долгостроям обещано особое внимание Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в конце прошлой недели посетил самые проблемные объекты долевого строительства во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе края, это дома на улицах Грибоедова, 46, 2-я Поселковая, 3в, Пихтовая, 35, Кипарисовая, 26, микрорайоны Лайф и Снеговая Падь. Комплекс Д. У каждого из них своя история, но объединяет эти объекты одно: люди, вложившие собственные средства в строительство несколько лет, а порой и десятилетий назад, до сих пор не получили свое жилье. Только в микрорайоне Снеговая Падь. Комплекс Д пострадавших более 700. Общая же цифра обманутых дольщиков в этих долгостроях – более 1,5 тысячи человек.

Олег Кожемяко посетил каждый из объектов и на месте пообщался со строителями и пострадавшими гражданами. Отмечено, что ранее по большинству из многоэтажек было найдено решение: где-то изменен застройщик, где-то с помощью инвесторов начаты работы по подключению домов к инженерным сетям. Однако ряд сложностей на каждом из долгостроев все же остается.

Глава региона подчеркнул, что по каждому из объектов будет проведена индивидуальная работа и подготовлена дорожная карта, которая позволит дольщикам видеть возможность решения вопроса в перспективе.

Он отметил: за каждым из объектов будут закреплены ответственные лица. После выработки конкретных решений по долгостроям руководство края будет регулярно выезжать на стройплощадки и проверять, как идет исполнение плана.

В целом, по словам Олега Кожемяко, проблемам обманутых дольщиков в регионе будет уделено особое внимание и все обязательства, которые брал экс-глава Приморья Андрей Тарасенко, будут продолжены и шаг за шагом реализованы.

«Будем решать! В любом случае ситуацию нельзя оставлять в таком виде, в котором она сейчас есть», – резюмировал Олег Кожемяко.

Автор: Отдел новостей «В »