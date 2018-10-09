Эвакуаторы заменят камерами фотовидеофиксации Во Владивостоке намерены демонтировать около 200 дорожных знаков «Работает эвакуатор», сообщили в пресс-службе мэрии. Вместо них под знаками «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена» установят знаки, предупреждающие о фотовидеофиксации.

Такое решение принял глава города Виталий Веркеенко, о чем уведомил ГИБДД приморской столицы. Одновременно в краевую администрацию направлено письмо с предложением усилить контроль над соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств, которая осуществляется силами предприятия «Примгосавтонадзор» с применением мобильных комплексов фотофиксации нарушений ПДД «Паркон». Виталий Веркеенко предложил увеличить количество мобильных комплексов и маршрутов их работы.

«Штрафы за нарушения правил парковки идут в краевой бюджет, а вот от деятельности штрафстоянок – в чей-то карман. Это решение не отменяет правил ПДД, их, безусловно, нужно соблюдать. Но есть более эффективные меры по пресечению нарушений и контролю их соблюдения. Проблема с парковками во Владивостоке действительно острая, но и эвакуаторы не панацея, более того, чаще всего они работают там, где им удобно и выгодно, а не там, где это действительно нужно. А страдают люди. Это бич Владивостока, от которого нужно избавиться», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Он также призвал автомобилистов города соблюдать культуру вождения и не парковать свои машины на пожарных проездах и подъездах к социальным учреждениям.

Так, по данным пресс-службы мэрии, в краевом центре уже исчезли 86 знаков «Работает эвакуатор», в первоочередной список попали улицы Мордовцева, Алеутская, Фонтанная, Пологая, Уборевича, Бестужева, Верхнепортовая, Калинина, Русская и другие.

Напомним, что ранее Виталий Веркеенко давал поручение пересмотреть места работы эвакуаторов. Всего в городе установлено 198 дорожных знаков дополнительной информации «Работает эвакуатор». Специалисты профильного управления внимательно проанализировали схему, порядок и хронологию размещения знаков «Работает эвакуатор», после чего было принято решение об их демонтаже. На некоторых участках такие знаки действительно необходимы, но такие решения будут приниматься исключительно межведомственной комиссией, подчеркнул глава Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»