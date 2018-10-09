Край отметит юбилей салютом и улицей достижений всех муниципалитетов Самые масштабные культурные, образовательные и спортивные мероприятия, приуроченные к 80-летию Приморского края, пройдут во Владивостоке 20 октября, сообщили в пресс-службе региона.

И одним из главных событий праздничного марафона в честь юбилейной даты станет открытие выставки «Улицы Приморского края» на главной площади города, добавили в краевом департаменте культуры.

«Выставка будет работать с 11.00 до 20.00. Здесь будут представлены достижения всех муниципалитетов края, пройдут различные мастер-классы от представителей районов», – отметил заместитель главы Приморья Константин Межонов.

Отметим, концепция экспозиции повторит прошедшую в Приморье в дни четвертого Восточного экономического форума выставку «Улица Дальнего Востока». В этом году был поставлен рекорд ее посещаемости – за шесть дней гостями «Улицы…» стали около 70 тысяч человек.

20 октября в 15.00 на центральной площади Владивостока начнется тематическая концертная программа «Приморский край – край, создающий будущее». Свои творческие номера представят народы, живущие на территории Приморья, ведущие коллективы муниципалитетов, гости из регионов Дальнего Востока и стран АТР.

Завершится праздник салютом. В остальных муниципалитетах Приморья празднование юбилея состоится 21 октября.

Автор: Отдел новостей «В»