«Экспресс-биржа труда» для тех, кому надо срочно трудоустроиться Приморский центр занятости приглашает жителей Владивостока, Артема и Надеждинского района принять участие в ярмарке вакансий. Мероприятие пройдет в среду, 10 октября, с 10.00 до 13.00 в здании Владивостокского цирка.

Как сообщили в пресс-службе края, участие в ярмарке подтвердили около 100 работодателей. Среди них крупные компании банковской и страховой сферы, торгово-розничные и строительные предприятия, учреждения социального обслуживания и другие.

«Безработным предложат почти 3,5 тысячи вакансий по самым различным специальностям, рассчитанным на разный опыт и уровень образования», – уточнили в департаменте труда и социального развития.

Кроме знакомства с вакансиями, общения с представителями работодателей гости ярмарки смогут получить консультацию у специалистов соцзащиты, Пенсионного фонда, Инспекции по труду Приморского края.

Сотрудники центра занятости проинформируют о том, какие услуги можно получить, обратившись за содействием в трудоустройстве. В частности, как получить направление на бесплатное профобучение или открыть собственное дело при поддержке из краевого бюджета.

Также приглашенные предприниматели и психологи проведут бесплатные мастер-классы для всех желающих. Они расскажут, как правильно составить резюме, успешно пройти собеседование и быстро адаптироваться в коллективе.

Отдельное место на ярмарке займет «Экспресс-биржа труда». Здесь окажут помощь тем, кто оказался в трудных обстоятельствах и нуждается в быстром трудоустройстве.

Автор: Отдел новостей «В»