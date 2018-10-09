Приморский океанариум будет воспитывать экологически просвещенных людей Новый детский проект стартовал в Приморском океанариуме. Программа, поделенная на четыре ступени, предусматривает непрерывное познание морской биологии детьми, начиная с дошкольного возраста. Первая ступень – эколого-биологическая студия «Белек», рассчитанная на детей 5-7 лет, работает уже давно.

– Уже третий год в студии «Белек» дети знакомятся с миром профессий, которые связаны с созданием наиболее благоприятных условий для водных обитателей океанариума, такими как водолаз-биолог, тренер морских млекопитающих, морской биолог, палеонтолог, ихтиолог-рыбовод, – пояснила главный специалист сектора экологического просвещения Татьяна Черных. – Одна из задач эколого-биологической студии «Белек» – привить детям доброжелательное отношение к окружающему миру, понимание ценности любого живого организма. У большинства ребят, выпускников студии, появилось желание узнать больше о водном мире и его обитателях, поэтому специалисты отдела экологического просвещения разработали содержание для новых ступеней познания водного мира.

Вторая ступень – «Юный ихтиолог», – предусмотрена для ребят в возрасте 7-8 лет. На занятиях под руководством старшего специалиста отдела Платона Осташкина дети будут погружаться в мир аквариумных рыб, знакомиться с особенностями их поведения. Они узнают, как создать условия, благоприятные для определенного вида рыб, смогут принять участие в коллективном проекте по созданию аквариума с гармоничным сочетанием растительного и животного наполнения. Предполагается презентация такого аквариума в качестве выставочного образца в экспозициях океанариума.

Следующая ступень – творческая мастерская «Человек и море», здесь ждут детей в возрасте 9-10 лет. Ребята увидят красоту обитателей Мирового океана, гармонию окружающего их мира. Участвуя в творческих проектах, дети поймут, как рассказать людям о проблемах Мирового океана и что каждый человек может сделать для его сохранения.

Четвертая ступень проекта – «Аквалаборатория» – приглашает школьников 11 лет и старше, она направлена на развитие в детях ответственности и сотрудничества.

– Занятия будут проходить в учебных лабораториях океанариума, оборудованных исследовательскими микроскопами, – рассказала ведущий специалист отдела экологического просвещения Любовь Глизнуца. – Мы будем изучать микроскопические организмы, из которых состоит планктон, рассмотрим сложный жизненный цикл морских беспозвоночных (например морских ежей) и познакомимся с особенностями их анатомии. Один из разделов программы «Аквалаборатории» посвящен эволюции жизни в океане. Используя палеонтологическую коллекцию и экспозиции океанариума, мы проследим, как на протяжении миллионов лет менялись такие группы животных, как членистоногие, моллюски, хордовые. И отправимся в палеонтологические экскурсии по полуострову Житкова, где на поверхность выходят слои триасового периода. Отдельный раздел посвящен динозаврам и морским ящерам, а в завершение ступени мы поговорим о человеке и его роли на планете.

Занятия по проекту «Растем в океанариуме» проходят бесплатно несколько раз в неделю.

– Увидев интерес выпускников студии «Белек» к морской биологии, мы решили запустить проект, который позволит детям непрерывно получать новые знания, ребята будут из года в год идти по ступеням проекта и вырастут вместе с нами, – пояснила руководитель службы обеспечения исследований Приморского океанариума Ольга Шевченко. – Начиная с дошкольного возраста, мы будем взращивать маленького биолога у себя в Приморском океанариуме, а после передадим эстафету обучения Малой академии морской биологии, которая уже на протяжении 40 лет работает со старшеклассниками. И даже если наши выпускники не выберут в будущем профессии, связанные с естественно-научным профилем, основа, заложенная нашими занятиями, позволит вырастить экологически просвещенных людей с живой душой, которые будут бережно относиться к нашей планете.

Дополнительную информацию о наборе детей можно получить по телефону 8-902-484-25-75.

Автор: Отдел новостей «В»