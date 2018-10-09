В Приморье продолжают работать комиссии по оценке ущерба от паводка Режим чрезвычайной ситуации регионального характера снят еще в одном муниципалитете Приморья – Кировском районе, сообщили в пресс-службе края.

По данным краевого департамента гражданcкой защиты, на понедельник, 8 октября, режим ЧС регионального характера продолжает действовать в границах 14 муниципальных образований: Уссурийского, Лесозаводского городских округов, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Тернейского, Черниговского, Яковлевского, Ханкайского, Чугуевского, Пограничного районов.

На прошлой неделе режим ЧС был снят в Шкотовском и Партизанском районах.

В Приморье продолжают работать 103 комиссии по оценке ущерба от паводка. Около 8 тысяч приморцев уже получили компенсации из краевого бюджета в связи с утратой урожая, на восстановление поврежденных жилых домов, за частичную или полную утрату имущества. Размер выплат составляет от 10 до 100 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»