Горожане начали покупать более дорогие автомобили Сервис «Юла Авто» проанализировал продажи автомобилей во Владивостоке за третий квартал 2018 года. По его итогам средняя стоимость подержанного автомобиля в краевом центре на «Юла Авто» выросла на 38 % по сравнению с предыдущим кварталом и составила 740 тысяч рублей.

Повышение средней стоимости авто в городе можно объяснить ростом спроса в ценовом сегменте от 800 тысяч до 1,6 млн рублей.

Самыми популярными моделями во Владивостоке на вторичном рынке автомобилей стали Toyota Noah (10 % продаж иномарок),Toyota Mark X и Toyota Prius (5 %), Toyota Vitz (2,9 %) и Toyota Corolla (2,8 %). Дороже всего стоит Toyota Mark X – ее продавали на «Юла Авто» в среднем за 1,4 млн рублей. А дешевле всего в топ-5 автомобилей оказалась Toyota Vitz. Ее средняя стоимость – 388 тысяч рублей.

Чаще всего владивостокцы покупали белые автомобили (35 %). На втором по популярности месте – черный цвет (17 %). Немного отстает серебристый – 16 % продаж в городе. Фиолетовые, бордовые и золотые автомобили – самые редкие.

Автор: Отдел новостей «В»