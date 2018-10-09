Многолетняя борьба с магазинами Во Владивостоке обещают снести пять этажей из шести в торговом доме «Георгиевский» на Сабанеева, 15в.

Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, незаконно надстроенные этажи должен был разобрать сам владелец здания – индивидуальный предприниматель. Такое решение вынес Первореченский суд, рассмотрев исковое заявление прокуратуры.

Однако владелец постройки злостно уклонялся от выполнения требований исполнительного документа.

– Было принято решение о принудительном сносе пяти этажей. Должник длительное время добровольно не исполнял требования исполнительного документа, в связи с чем ему вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, – говорится в сообщении УФССП.

Сейчас ведомство проводит конкурсный отбор подрядчика, который займется сносом этажей. Затраченные на это бюджетные средства будут взысканы с должника.

Кстати, борьба с самостроями на этой улице не в новинку. Около месяца назад исчезло строение, располагавшееся по соседству со строением по адресу: Сабанеева, 15в. Это был двухэтажный самострой: на первом этаже магазин, на втором – кафе. Причем он возник на месте ранее снесенного здания, также магазина, который признали незаконным и приговорили к сносу. Местные жители надеются, что эта шестиэтажка не повторит судьбу круговорота магазинов.

Автор: Анна МИРОНОВА