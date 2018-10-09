Байкеры проводили лето Грандиозное мероприятие, на которое съехалось более двух тысяч мотоциклистов со всего Приморья, а также из других регионов Дальнего Востока, в том числе с острова Сахалин, состоялось в минувшую субботу во Владивостоке. Его первой площадкой стала центральная площадь, финальной – побережье Шаморы.

В этом году байкерский сезон в нашем регионе закрылся в 21-й раз. На это традиционное шоу всегда съезжалось много мотоциклистов. Но, по словам ветеранов местных мотоклубов, такого количества «беспечных ездоков», как ныне, столица Приморья еще не видела.

Участники проводов байкерского сезона начали съезжаться на главную площадь Владивостока к 10 часам утра. Чтобы гости не скучали, их развлекала рок-музыка, ревущая из динамиков. Желающие, кто не успел позавтракать, могли угоститься пирожками, самсой или иной выпечкой, а также горячим кофе или чаем. Торговые точки были расставлены по всему периметру площади. Наличие ненавязчивого сервиса в достаточном количестве отметили все присутствующие на мероприятии. Биотуалеты тоже были в изобилии, что совсем нелишне, учитывая, сколько людей здесь собралось. В особо выделенной зоне были размещены выставочные павильоны партнеров мероприятия, где можно было приобрести запчасти, химию, различные аксессуары для мотоциклов и автомобилей. Необходимо добавить, что настроение поднимала хорошая погода. Хотя синоптики и обещали дождь в выходные.

К полудню главную площадь Владивостока оккупировали не только непосредственные участники мотошоу, разнообразные байки, мопеды и скутеры, но и жители и гости города. Среди зевак было много подданных Китайской Народной Республики. Китайцы фотографировали байки, некоторые даже умудрялись их оседлать. Разумеется, с разрешения хозяев двухколесных железных коней.

Конкурсная развлекательная программа стартовала в 11.30 и продолжалась до 14 часов. За это время мотоциклисты на специальной площадке могли посоревноваться в экстремальном вождении двухколесных коней, в том числе и с завязанными глазами, продемонстрировать тюнинг байков, даже потягаться, кто больше надымит. Был и такой странный конкурс. Водители самых продвинутых байков (в смысле тюнинга), украшенных черепами, рисунками животных и языками пламени, были отмечены специальными призами.

Апофеозом первой части мероприятия стал приезд на площадь врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Он прикатил на своем черном байке Harley Davidson, как и полагается, в кожаном прикиде «беспечного ездока». Его «Харлей» специально привезли с Сахалина во Владивосток, чтобы глава региона смог принять участие в закрытии байкерского сезона. Не секрет, что Олег Николаевич – байкер со стажем. Когда он жил в Приморье, то входил в один из местных клубов мотоциклистов. Поэтому на центральной площади его встречали как своего брата по увлечению. Было много желающих сфотографироваться с Кожемяко, а также тех, кто обращался к нему с какой-нибудь просьбой. Он никому не отказывал: фотографировался, выслушивал, отвечал на вопросы.

К примеру, корреспондент «В» сообщил Олегу Николаевичу о двух домах для детей-сирот, построенных несколько лет назад в его родной Черниговке. Но до сих пор эти двухэтажные строения, на два подъезда каждое, не заселены. И будут ли заселены, неизвестно. Потому что шлакоблоки, из которых они построены, фонят. То есть жить в домах, опасных для жизни, нельзя. Врио губернатора Приморья внимательно выслушал журналиста и пообещал разобраться в случившемся.

К удивлению присутствующих, к главе региона неожиданно подошли две молодые женщины и, прикоснувшись к его куртке, прочитали молитву, оберегающую Олега Николаевича от всяческих напастей и проблем. В том числе политических. Под занавес мероприятия на площади он обратился со сцены к собравшимся мотоциклистам.

– Приятно видеть многочисленную армию любителей мотоциклов. Тут много байкеров из Благовещенска, Якутии, Хабаровска, но я прибыл с Сахалина, поэтому часть этого края привез с собой. Вижу здесь знакомые лица. Со многими мы вместе катались. Поздравляю всех с закрытием сезона! – сказал Олег Кожемяко под одобрительный гул единомышленников по увлечению.

На закрытие сезона прямо из загса прикатили байкеры-молодожены. Новоиспеченная жена тут же устроила незапланированный конкурс для всех присутствующих. Девушка со сцены бросила зрителям букет невесты, за который тут же началась нешуточная борьба. Среди байкеров оказалось много желающих окольцевать себя узами Гименея. Олег Кожемяко поздравил молодоженов, сфотографировался с ними на память, затем сел на свой «Харлей» и поехал по Океанскому проспекту, возглавив колонну «беспечных ездоков», направлявшихся на Шамару, где и завершилось закрытие сезона.

Автор: Сергей КОЖИН